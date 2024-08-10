Когда нужно есть, чтобы похудеть: важные правила

Наши циркадные ритмы связаны с пищеварением и метаболизмом через сигнальные системы организма.

Питание, метаболизм и биоритмы взаимосвязаны – значит, важно не только что вы едите, но и когда. Аппетит, уровень энергии и гормонов зависит от циркадного ритма, регулирующего много функций в организме.

Как эти процессы связаны – объяснила нутрициолог Ирина Левченко.

Как влияют циркадные ритмы

Циркадный ритм – это естественный внутренний процесс, регулирующий абсолютно все процессы в организме в течение 24 часов. Его изменения могут повлиять на физическое и психическое здоровье, иммунитет в целом. А отсюда – на успешность в похудении.

Обычно люди потребляя более 25% ежедневных калорий постоянно вечером или ночью, хуже снижают вес и имеют плохое самочувствие. Вечернее и ночное питание приводят к изменениям в работе гормонов, регулирующих аппетит, расход энергии и регуляцию глюкозы в крови.

Это повышает аппетит, снижает уровень энергии, что приводит к потреблению большего количества калорий и меньшему их сжиганию в течение дня. Поэтому вес при таких условиях увеличивается.

Когда лучше есть

По словам эксперта, организму лучше, когда мы едим в светлое время суток. Процессы в организме работают лучше, когда человек хорошо и регулярно спит и не игнорирует свой циркадный ритм.

Сытное утреннее питание утром дает больше энергии в течение дня, а потребление калорий вечером не способствует активности, нарушает циркадные ритмы, что приводит к усталости на следующий день и снижению физической активности.

"Различные исследования показывают, что употребление большего количества калорий утром может улучшить массу тела благодаря усилению центров вознаграждения мозга, связанных с снижающей переедание пищей. Конечно, нужно учитывать тип продуктов и размер порций, это имеет наибольшее влияние на наше здоровье ", – написала она.

Поэтому не следует пренебрегать завтраками, следует сбалансированно питаться, не переедать на ночь и быть активными.

Какие продукты нужно потреблять, чтобы похудеть – читайте в новости.

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