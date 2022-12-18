Когда нужно похудеть: пять признаков, что это нужно сделать

Какие признаки указывают на необходимость начать худеть
Врач-диетолог Майк Бол назвал сигналы, указывающие, что нужно немедленно начинать худеть.
- Если у вас высокое АД, нужно снизить вес. Одного лекарства для снижения давления недостаточно.
- Если анализы свидетельствуют о повышенном холестерине или преддиабетном состоянии, или диабете, нужно приступить к снижению веса.
- Третьим признаком, который назвал врач, как это ни странно, является храп. Иногда храп может развиваться из-за нарушения дыхания во время сна (апноэ), а иногда может развиться из-за избыточного веса. Кроме того, это заболевание повышает риск развития хронических заболеваний.
- Боль даже при незначительной физической активности указывает на то, что нужно сбрасывать лишние килограммы. Нужно исключить вредные продукты и больше двигаться.
- Если у вас одышка во время ходьбы, стало труднее преодолевать привычные расстояния, а подниматься по лестнице удается с трудом, — нужно заняться своим весом.
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