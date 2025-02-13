Когда нужно ужинать, чтобы долго жить — названо точное время

Организм тратит больше энергии на переваривание пищи с утра, чем вечером.

Питание, метаболизм и биоритмы взаимосвязаны – значит, важно не только что вы едите, но и когда. Ранний ужин может быть полезен для тех, кто борется с определенными проблемами пищеварения и здоровья, например, рефлюкс или хроническая изжога. Больные диабетом могут заметить улучшение показателей уровня глюкозы в крови, если будут есть за три-четыре часа до сна.

Постоянное употребление пищи поздно вечером может повлиять на сон, здоровье кишечника, восстановление, иммунитет, энергию и структуру тела, поэтому, если хотите улучшить здоровье, очень легкий способ – отказаться от поздних ужинов. Ранние ужины могут быть особенно полезны для тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника, дискомфортом в животе или вздутием.

Многие толстеют, если переедают по вечерам. Но большинство из нас понимают причину этого довольно упрощенно: якобы нам остается меньше времени на активные действия, сжигающие набранные калории. Но это далеко не исчерпывающее объяснение. Когда мы едим поздним вечером, мы тем самым увеличиваем общее временное окно, в течение которого потребляется еда.

Соответственно, наша пищеварительная система имеет меньше времени на отдых и восстановление, а весь организм – на сожжение жира. Ведь жир начинает сжигаться только тогда, когда тело понимает, что пищи ему больше не дадут.

По мнению ряда исследователей и врачей, идеальное время для ужина между 7 и 8 часами вечера.

Продукты, которых следует избегать перед сном

Независимо от того, в какое время вы ужинаете, есть определенные продукты, которых лучше избегать, если вы хотите хорошо спать и заботиться о своем здоровье.

Как известно, жирная пища переваривается дольше, и она может оседать тяжестью в желудке, если ужинать слишком поздно. Это может вызвать расстройство пищеварения и повлиять на сон.

Продукты с высоким содержанием кофеина также могут нарушить сон (по понятным причинам). В этом списке также алкоголь.

Ранее мы писали, что влияет на качество сна. Больше об этом читайте в новости.

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