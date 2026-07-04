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ТСН в социальных сетях

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Когда пить кофе утром, чтобы избежать усталости и повысить производительность

Многие начинают утро с чашки кофе буквально через несколько минут после пробуждения. Но современные исследования показывают: время первого кофе может влиять на уровень энергии, концентрацию и даже эффективность кофеина.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Когда пить кофе утром

Когда пить кофе утром / © pexels.com

Ученые связывают это с работой гормона стресса — кортизола, который повышается сразу после сна и помогает организму «включаться» без внешних стимуляторов.

Итак, когда на самом деле стоит пить кофе утром, чтобы получить максимум пользы?

Что происходит в организме после пробуждения

После пробуждения организм запускает так называемую кортизоловую реакцию пробуждения. Это естественный механизм, повышающий уровень бодрости и концентрации в течение первых 30-60 минут после сна.

В этот период тело уже производит собственный «стимулятор», поэтому дополнительная порция кофеина может:

  • не дать ощутимого усиления энергии;

  • уменьшить эффективность кофеина;

  • создать излишнюю нагрузку на нервную систему.

Идеальное время для первой чашки кофе

Большинство экспертных материалов советуют не пить кофе сразу после пробуждения, а подождать немного.

Оптимальное окно: от 30 до 90 минут после пробуждения.

В настоящее время:

  • уровень кортизола начинает постепенно снижаться;

  • организм переходит из природной бодрости к стабильной активности;

  • кофеин работает эффективнее и мягче.

Некоторые исследования также указывают, что самый сильный эффект кофе ощущается именно тогда, когда его употребляют не на пике естественной активности, а в момент его убывания.

Почему кофе сразу после сна может быть менее эффективным

Если выпить кофе сразу после пробуждения, происходит наложение двух процессов:

  • естественного подъема кортизола;

  • стимулирующего действия кофеина.

В результате:

  • организм получает «двойной сигнал бодрости»;

  • эффект кофе может ощущаться слабее;

  • повышается риск утреннего «перегрева» нервной системы.

Когда кофе работает лучше всего

Специалисты по хронобиологии отмечают, что кофеин лучше проявляет себя, когда:

  • естественный утренний пик уже прошел;

  • организм начинает постепенно терять первоначальную бодрость.

Поэтому первая чашка кофе через 1–1,5 часа после пробуждения часто дает:

  • более стабильную энергию;

  • лучшую концентрацию;

  • меньший риск «энергетического спада» днем.

Практический утренний сценарий

Оптимальный утренний распорядок может выглядеть так:

  1. Проснуться.

  2. Выпить воду.

  3. Дать организму 30–90 минут природного пробуждения.

  4. Выпить первую чашку кофе.

  5. Начать активную работу или обучение.

Такой подход помогает использовать как природную, так и кофейную энергию более эффективно.

Важно: универсального правила нет

Несмотря на популярность «правила 60–90 минут», исследователи отмечают:

  • реакция на кофеин индивидуальна;

  • привычка кофе изменяет гормональный ответ;

  • образ жизни и сон имеют не меньшее значение, чем время употребления.

Поэтому лучший ориентир — собственные ощущения.

FAQ

Можно ли пить кофе сразу после пробуждения?

Да, можно. Однако эффект бодрости может быть слабее, поскольку в это время организм уже вырабатывает собственный кортизол. У многих людей кофе становится более эффективным, если немного подождать.

Через сколько после пробуждения лучше пить кофе?

Оптимальным считается интервал 30-90 минут после сна. В настоящее время естественная активность организма стабилизируется, и кофеин работает более заметно и равномерно.

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Дата публикации
Количество просмотров
79
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