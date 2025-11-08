Когда самое полезное обедать: врачи раскрыли распространенную ошибку, которую допускают большинство людей

Когда идеальное время для обеда / © unsplash.com

Обед играет ключевую роль для здоровья — он дает энергию на вторую половину дня и помогает избежать переедания и влечения к вредным продуктам вечером.

По словам диетологов, оптимальное время обеда определяется личным распорядком дня. Например, если человек просыпается в 7:00 и плотно завтракает в 8:00, то ощущение голода, скорее всего, появится через четыре-пять часов — примерно между 12:00 и 13:00.

Лучше всего планировать обед где-то посредине между завтраком и ужином. При этом промежуток между ними не должен превышать 12 часов, чтобы организм получил достаточно времени для ночного голодания, что способствует снижению веса и улучшению обмена веществ.

“Большинство людей соблюдают интервал около четырех часов между завтраком и обедом”, — отмечает Адам Коллинз, доцент кафедры питания Университета Суррея. Он добавляет, что во время этих перерывов следует избегать перекусов и напитков, особенно содержащих углеводы.