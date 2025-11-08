- Дата публикации
Когда самое полезное обедать: врачи раскрыли распространенную ошибку, которую допускают большинство людей
Идеальное время для приема пищи зависит от индивидуального режима, но специалисты советуют делать перерывы между основными трапезами не менее четырех часов.
Обед играет ключевую роль для здоровья — он дает энергию на вторую половину дня и помогает избежать переедания и влечения к вредным продуктам вечером.
По словам диетологов, оптимальное время обеда определяется личным распорядком дня. Например, если человек просыпается в 7:00 и плотно завтракает в 8:00, то ощущение голода, скорее всего, появится через четыре-пять часов — примерно между 12:00 и 13:00.
Лучше всего планировать обед где-то посредине между завтраком и ужином. При этом промежуток между ними не должен превышать 12 часов, чтобы организм получил достаточно времени для ночного голодания, что способствует снижению веса и улучшению обмена веществ.
“Большинство людей соблюдают интервал около четырех часов между завтраком и обедом”, — отмечает Адам Коллинз, доцент кафедры питания Университета Суррея. Он добавляет, что во время этих перерывов следует избегать перекусов и напитков, особенно содержащих углеводы.