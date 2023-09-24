Когда, в какой месяц чаще всего рождаются долгожители выяснили ученые

В какое время года рождается больше тех, кто доживает до 100 лет

Эксперты по проблемам старения, смертности и долголетия Чикагского университета (University of Chicago), США, провели исследование, показавшее взаимосвязь между месяцем рождения и продолжительностью жизни.

Ученые проанализировали данные 1574 человек, родившихся в период 1880-1895 гг. и проживших около 100 лет. Данные об этих лицах сравнили с данными их братьев и сестры долгожителей, а также их супругов.

Согласно результатам исследования, большинство долгожителей были рождены осенью, с сентября по ноябрь. А среди родившихся в марте, мае и июле число долгожителей было меньше на 40%.

Эти данные подтверждают, что пренатальные факторы и условия жизни человека в детстве могут влиять не только на состояние здоровья человека, но даже на продолжительность жизни.

Были выдвинуты следующие гипотезы объяснения результатов исследований:

Важную роль как в раннем детстве, так и еще в период развития плода играет питание матери и соответственно питание ребенка. Дефицит витаминов и микроэлементов может отрицательно повлиять на механизмы репарации ДНК, стабильность клеточных мембран, а следовательно и на процессы старения в будущем.

Наиболее продуктивным месяцем в плане рождения долгожителей был назван ноябрь. Ученые объяснили это таким образом – у людей, родившихся в ноябре, период активного формирования мозга происходит летом. Если учесть, что именно в летнее время наблюдается пик употребления свежих овощей и фруктов, можно представить, как много витаминов и микроэлементов получает в этот важный для него период растущий организм. Именно на основе этого, по мнению исследователей, и закладывается крепкое здоровье людей, рожденных осенью.

Имеют значение также сезонные колебания частоты простудных болезней. В целом у людей, рожденных осенью, гораздо меньше хронических заболеваний, чем у других, считают специалисты.

Воздействие температуры окружающей среды во время родов или даже зачатия может стать еще одним возможным объяснением незначительной доли долгожителей среди людей, рожденных в летние и весенние месяцы, так как температура окружающей среды влияет на качество спермы.

Также ученые обнаружили зависимость даты смерти со дня рождения. Они пришли к выводу, что люди чаще умирают в период за 2 недели до и 2ве после дня рождения. В этот период умирает треть женщин и половина мужчин. Объясняют это ученые тем, что ребенок, появляясь на свет, испытывает сильнейшую боль. Этот стресс откладывает в памяти, и с приближением даты рождения организм вспоминает пережитое и снова готовится к стрессу. Потому в этот период снижаются другие защитные ресурсы организма.

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