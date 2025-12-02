Когда зубная боль не дает покоя: вот что реально помогает без лекарств

Как унять зубную боль в домашних условиях / © pexels.com

Зубная боль вызывает много стресса и дискомфорта. Только стоматолог может точно определить причину, но часто нужно срочно облегчить состояние. Вот несколько реально работающих советов.

Если вы вдали от дома, например на даче или в путешествии, на помощь придут натуральные средства.

Натуральные методы

Шалфей. Заварите чай из шалфея и прополощите им рот. На 1 столовую ложку травы — стакан горячей воды. Кипятите, дайте 10 минут настояться. Держите теплый отвар во рту у больного зуба подольше.

Прополис. Возьмите небольшой кусочек прополиса и приложите к больному месту.

Чеснок. В народной медицине чеснок считается одним из самых эффективных средств от зубной боли. Положите зубчик чеснока на запястье руки с противоположной стороны болезненного зуба и зафиксируйте повязкой. Боль должна быстро утихнуть.

Нетрадиционные методы

Массаж руки. Возьмите кубик льда и массируйте руку между большим и указательным пальцами на той стороне, где болит зуб. Достаточно 5–7 минут.

Массаж уха. Помассируйте большим и указательным пальцами участок уха, связанный с болезненным зубом, в течение 7 минут.

Плачь. Неожиданный, но эффективный способ — плакать! Слезы снижают давление на десну и смягчают боль. Например, можно порезать лук — это работает как естественное обезболивающее.

Положительные эмоции. Смех тоже помогает: посмотрите забавный фильм, почитайте шутки — главное, искренне посмейтесь. Или сделайте 20–30 приседаний, и вы быстро забудете, где именно болел зуб.

Это, вероятно, все основные советы, которые реально помогают в таких случаях. Важно не недооценивать зубную боль и обращаться к стоматологу. Берегите здоровье — и оно вас не подведет!