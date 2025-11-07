- Дата публикации
Колготки, которые вредят больше мороза: чего остерегаться
Врачи объясняют, какие колготки могут спровоцировать цистит, молочницу и варикоз.
Многие женщины тяжело представляют зиму без чулок — будь то офис, прогулка по улице или вечерний выход. Но, как выяснилось, этот привычный элемент гардероба может оказать серьезное влияние на здоровье.
Врачи предупреждают: неправильный выбор колготок может стать причиной инфекций, воспалений и проблем с сосудами.
Чулки кажутся безвредными, но при неудачном выборе они действительно могут стать источником проблем. Синтетика и облегание нарушают воздухообмен, повышают влажность и температуру, создавая идеальные условия для бактерий и грибков.
По словам специалистов, плотные синтетические колготки из капрона, нейлона или полиамида плохо пропускают воздух, и кожа перестает “дышать”. Следствие — раздражение, зуд, воспаление, а у женщин, склонных к кандидозу, может обостряться молочница.
Отдельно врачи предостерегают переохлаждение, ведь в мороз тонкие колготки не защищают ноги и органы малого таза. Это прямой путь к циститу и воспалению яичников.
Проблемы могут возникнуть и с сосудами: тугие колготки с плотной резинкой нарушают кровообращение, провоцируют отеки и способствуют развитию варикоза.
Как выбрать безопасные колготки
Обращайте внимание на состав: лучшие — с хлопком, микромодалом, шерстью или бамбуком.
Если чулки полностью синтетичны, ищите хлопчатобумажную вставку в области паха.
Избегайте тугих поясов и грубых швов — они мешают нормальному кровообращению.