Комбуча: что это такое и чем она полезна

Ферментированный напиток содержит витамины, микроэлементы и антиоксиданты – соединения, которые способны защитить клетки от повреждений.

Комбуча – это ферментированный напиток, получаемый с помощью специального гриба-симбионта. Этот гриб состоит из бактерий и дрожжей, вместе образующих симбиотическую колонию. В процессе ферментации чая и сахара гриб выделяет разнообразные полезные вещества, такие как органические кислоты, пробиотики, витамины и ферменты.

Специфический вкус комбучи зависит от длительности ферментации, типа используемого чая и добавления других ингредиентов.

Классическая комбуча имеет слегка сладковатый или острый вкус, похожий на уксус. В нее часто добавляют фрукты, мед или сахар для аромата. Ферментация придает напитку шипучесть и свежесть.

Польза комбучи для здоровья

Укрепление иммунной системы

Комбуча содержит большое количество пробиотиков, поддерживающих здоровую микрофлору кишечника и укрепляющих иммунную систему. Эти пробиотики помогают бороться с вредными бактериями и поддерживают общее состояние организма.

Природный антибиотик

Противомикробное действие происходит благодаря уксусной кислоте, образующейся во время ферментации. В Японии и Китае комбучу употребляют при ангине, заболеваниях полости рта и других инфекционных заболеваниях.

Источник витамина С и В1

Благодаря этим витаминам укрепляется иммунитет, поддерживается нервная система, сосуды защищены от вредного воздействия глюкозы и инсулина.

Безлактозный пробиотик

Благодаря бактериям и дрожжам комбуча обладает пробиотическими свойствами. Пробиотики улучшают работу желудочно-кишечного тракта, поддерживают баланс микробиоты и работу иммунной системы, помогают восстановить организм после болезней и приема антибиотиков. Это отличная альтернатива кефирам, йогуртам и другим молочным пробиотикам.

Похудение

Большинство жира в организме сохраняется в виде триглицеридов. Употребление комбучи может помочь снизить уровень триглицеридов и накопление жира в организме, однако это утверждение требует дальнейшего изучения.

Ученые проводили исследования на червях и обнаружили: пробиотические бактерии чайного гриба могут колонизировать кишечник и стимулировать метаболическую реакцию, подобную голоданию, что также стимулирует похудение.

Ранее мы писали, каким органам вредит употребление соли. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: