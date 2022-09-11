Кому и почему лучше бодрствовать в носках

Проблемы с отоплением и холодная зима заставит украинцев утепляться. Многие, чтобы согреться, на ночь одевают носки. Но носки на ночь могут не только нарушить сон, но и спровоцировать проблемы со здоровьем. Рассказываем, кому, при каких заболеваниях не желательно одевать носки в постель.
- Сон в тёплых носках может привести к развитию инфекций и спровоцировать некроз.
- В первую очередь не следует одевать носки на ночь тем, у кого нарушено кровообращение. Речь идет о людях с атеросклерозом нижних конечностей. При этом заболевании кровь не попадает в ноги. У людей с таким заболеванием нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции.
- Нельзя спать в теплых носках людям с сахарным диабетом, поскольку при этом заболевании часто страдают сосуды. Ношение носков ночью для таких людей может привести к незаживающим инфекциям, а в худшем случае — к гнойно-некротическим заболеваниям.
- Носки, сдавливающие кожу, могут влиять на нервную систему человека и создавать напряжение, дискомфорт, что будет мешать спать. Для быстрого и комфортного засыпания эксперты рекомендуют наоборот – высовывать ноги из-под одеяла.
Без последствий согреть ноги перед сном можно контрастным душем. Следует полить ступни поочередно горячей и холодной водой.
Читайте также: