Кому и почему лучше бодрствовать в носках

Проблемы с отоплением и холодная зима заставит украинцев утепляться. Многие, чтобы согреться, на ночь одевают носки. Но носки на ночь могут не только нарушить сон, но и спровоцировать проблемы со здоровьем. Рассказываем, кому, при каких заболеваниях не желательно одевать носки в постель.