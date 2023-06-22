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Кому и почему нельзя есть сыр: польза и вред этого кисломолочного продукта

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Кому и почему нельзя есть сыр: польза и вред этого кисломолочного продукта

Кому лучше не есть сыр

Вред сыра для организма – кому лучше не есть этот продукт, а для кого он очень полезен

Польза сыра для организма

Сыр не только вкусный, но и полезный для здоровья продукт.

  • Сыр содержит аминокислоты, белок, кальций и минералы, необходимые для нормальной работы организма. Аминокислоты, содержащие белок, являются строительным материалом для клеток, мышц и органов. Кальций важен для укрепления костей и зубов, также для обычной работы нервной системы и мускул. Фосфор и магний также очень необходимы для здоровья организма.
  • Как показывают исследования, потребление нежирного сыра снижает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего" холестерина, что может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Потребление сыра может помочь восстановить баланс кальция в организме и предотвратить расстройства, такие как остеопороз.

Однако, как и с любым продуктом, есть категории людей, которым потребление сыра может быть вредным.

Кому нельзя есть сыр, проверьте, входите ли вы в список

  1. Людям с лактозой непереносимостью. У таких людей потребление сыра может вызвать дискомфорт в животе, метеоризм, вздутие живота, диарею. Покалывание зуда или даже опухоли во рту также могут свидетельствовать о непереносимости лактозы.

  2. Людям с аллергией на молочные продукты. Аллергия может вызывать различные симптомы, такие как сыпь, кожный зуд, отеки, трудности с дыханием и тошнота. Потребление сыра у людей может даже привести к анафилактическому шоку.

  3. Не нужно есть сыр, если есть риск образования камней в почках Хотя кисломолочный сыр содержит кальций, необходимый для нормальной работы организма, у некоторых людей потребление большого количества сыра может увеличить риск образования камней в почках. Это связано с высоким содержанием оксалатов у некоторых видов творога, которые могут образовывать камни в мочевыводящих путях.

  4. Некоторые виды сыра, особенно жирные сорта, содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина в организме. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом сыры, содержащие 50% жиров, следует употреблять в минимальном количестве, а лучше вообще от него отказаться. Как отмечают специалисты, если человек здоров, не имеет хронических заболеваний, то может есть любой творог. Если холестерин высок, следует отказаться от жирного творога.

  5. Сыр жирностью 30% не следует употреблять при ожирении и диабете второго типа. Также врачи советуют отказаться от продукта при мигрени и тяжелом ПМС.

  6. В сыре много натрия, который задерживает воду и вызывает отеки на лице или руках. Если вы относитесь к таким людям, лучше ограничить себя в потреблении сыра и других кисломолочных продуктов.

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Дата публикации
Просмотры
1800
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