Кому и почему нельзя есть сыр: польза и вред этого кисломолочного продукта

Вред сыра для организма – кому лучше не есть этот продукт, а для кого он очень полезен
Польза сыра для организма
Сыр не только вкусный, но и полезный для здоровья продукт.
- Сыр содержит аминокислоты, белок, кальций и минералы, необходимые для нормальной работы организма. Аминокислоты, содержащие белок, являются строительным материалом для клеток, мышц и органов. Кальций важен для укрепления костей и зубов, также для обычной работы нервной системы и мускул. Фосфор и магний также очень необходимы для здоровья организма.
- Как показывают исследования, потребление нежирного сыра снижает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего" холестерина, что может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Потребление сыра может помочь восстановить баланс кальция в организме и предотвратить расстройства, такие как остеопороз.
Однако, как и с любым продуктом, есть категории людей, которым потребление сыра может быть вредным.
Кому нельзя есть сыр, проверьте, входите ли вы в список
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Людям с лактозой непереносимостью. У таких людей потребление сыра может вызвать дискомфорт в животе, метеоризм, вздутие живота, диарею. Покалывание зуда или даже опухоли во рту также могут свидетельствовать о непереносимости лактозы.
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Людям с аллергией на молочные продукты. Аллергия может вызывать различные симптомы, такие как сыпь, кожный зуд, отеки, трудности с дыханием и тошнота. Потребление сыра у людей может даже привести к анафилактическому шоку.
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Не нужно есть сыр, если есть риск образования камней в почках Хотя кисломолочный сыр содержит кальций, необходимый для нормальной работы организма, у некоторых людей потребление большого количества сыра может увеличить риск образования камней в почках. Это связано с высоким содержанием оксалатов у некоторых видов творога, которые могут образовывать камни в мочевыводящих путях.
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Некоторые виды сыра, особенно жирные сорта, содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина в организме. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом сыры, содержащие 50% жиров, следует употреблять в минимальном количестве, а лучше вообще от него отказаться. Как отмечают специалисты, если человек здоров, не имеет хронических заболеваний, то может есть любой творог. Если холестерин высок, следует отказаться от жирного творога.
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Сыр жирностью 30% не следует употреблять при ожирении и диабете второго типа. Также врачи советуют отказаться от продукта при мигрени и тяжелом ПМС.
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В сыре много натрия, который задерживает воду и вызывает отеки на лице или руках. Если вы относитесь к таким людям, лучше ограничить себя в потреблении сыра и других кисломолочных продуктов.