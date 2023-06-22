Кому и почему нельзя есть сыр: польза и вред этого кисломолочного продукта

Сыр не только вкусный, но и полезный для здоровья продукт.

Однако, как и с любым продуктом, есть категории людей, которым потребление сыра может быть вредным.

Людям с лактозой непереносимостью. У таких людей потребление сыра может вызвать дискомфорт в животе, метеоризм, вздутие живота, диарею. Покалывание зуда или даже опухоли во рту также могут свидетельствовать о непереносимости лактозы.

Людям с аллергией на молочные продукты. Аллергия может вызывать различные симптомы, такие как сыпь, кожный зуд, отеки, трудности с дыханием и тошнота. Потребление сыра у людей может даже привести к анафилактическому шоку.

Не нужно есть сыр, если есть риск образования камней в почках Хотя кисломолочный сыр содержит кальций, необходимый для нормальной работы организма, у некоторых людей потребление большого количества сыра может увеличить риск образования камней в почках. Это связано с высоким содержанием оксалатов у некоторых видов творога, которые могут образовывать камни в мочевыводящих путях.

Некоторые виды сыра, особенно жирные сорта, содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина в организме. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом сыры, содержащие 50% жиров, следует употреблять в минимальном количестве, а лучше вообще от него отказаться. Как отмечают специалисты, если человек здоров, не имеет хронических заболеваний, то может есть любой творог. Если холестерин высок, следует отказаться от жирного творога.

Сыр жирностью 30% не следует употреблять при ожирении и диабете второго типа. Также врачи советуют отказаться от продукта при мигрени и тяжелом ПМС.