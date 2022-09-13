Кому лучше не пить много чая: побочные эффекты употребления напитка

Рассказываем чем и кому может навредить чай:

Чай нарушает естественный ритм тела. Черный, белый и зеленый чаи содержат в среднем в одной порции от 14 до 61 миллиграмма кофеина. Хотя это меньше, чем чашечка кофе (приблизительно 96 миллиграммов на чашку), потребление чая может нарушить естественный дневной ритм. Если пить слишком много чая с кофеином днем или вечером, это может нарушить суточный ритм и график сна.

Увеличивает риск рака пищевода. Как свидетельствуют некоторые исследования, употребление большого количества горячего черного чая было одной из главных причин рака пищевода. Как горячий кофе, так и горячий чай могут таким образом повредить пищевод.

Чрезмерное потребление чая может снизить уровень железа. Согласно данным исследования Food Science and Nutrition, черный и зеленый чай ограничивают биодоступность железа до 94%. Есть данные, что дубильные вещества, содержащиеся в чае, могут быть причиной изменений в усвоении железа в организме. Любители чая с анемией или каким-либо другим типом дефицита железа должны задуматься.

Мочегонное действие чая. Черный и зеленый чаи считаются диуретиками, веществами, вызывающими частое мочеиспускание. Согласно отчету The Pharma Innovation Journal, мочегонная природа зеленого и черного чая может привести к дисбалансу электролитов и обезвоживанию, что может вызвать вялость, ускоренное или нерегулярное сердцебиение и сильные головные боли.