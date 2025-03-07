Кому не рекомендуется употреблять помидоры: кардиолог назвал перечень болезней, когда эти овощи противопоказаны

Несмотря на богатое содержание витаминов и минералов, томаты могут нанести значительный вред здоровью.

Американский кардиолог Стивен Гандри объяснил, что определенные белковые соединения, известные как лектины, растения синтезируют для самозащиты от вредителей, могут негативно влиять на человеческий организм. По его словам, после попадания в тело они активируют особые механизмы, приводящие к воспалению и провоцируют развитие различных болезней.

Этот тип белка не только уничтожает вредные микроорганизмы, но и наносит вред здоровым клеткам. Употребление помидоров может спровоцировать синдром хронической усталости, вызвать выпадение волос, кожную сыпь и негативно повлиять на работу мозга.

Особенно важно следить за содержанием лектинов в рационе тем, кто имеет артрит, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы со щитовидной железой, цистит или страдает избыточным весом.

Помидоры содержат ликопен, помогающий снижать вероятность развития раковых заболеваний. Хотя Гандри признает эту пользу, он считает, что риски для здоровья от употребления томатов слишком велики.

Также следует не путать лектин с лептином – гормоном, контролирующим обмен веществ, или с лецитином, типом жира, который содержится в яйцах, подсолнечном масле или сое.

Врач считает томаты вредными и рекомендует полностью избегать их употребления.

Согласно некоторым исследованиям, около 20% случаев ревматоидного артрита могут быть вызваны лектинами из семейства пасленовых, к которым относятся помидоры, картофель, баклажаны и сладкий перец.

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