Кому нельзя есть свежие, консервированные помидоры: польза томата и кому он может навредить

Кому вредно есть помидоры, а для кого они очень полезны
Помидоры выращивают и потребляют по всему миру. Польза и вред помидоров интересная тема, хотя бы потому, что в начале это растение считали ядовитым. Несмотря на огромную пользу от употребления в пищу помидоров, они имеют и противопоказания.
Чем вредны помидоры
Дело в том, что томаты содержат много кислот и все противопоказания для употребления помидоров этим обусловлены.
Кому нельзя есть помидоры
Нельзя есть помидоры или есть в ограниченных количествах нужно людям с определенными болезнями желудочно-кишечного тракта и почек.
- Из-за повышения концентрации кислот в помидорах отказаться от них следует при артритах, полиартритах и подагре.
- Камни в желчном пузыре или желчевыводящих путях – еще одна причина сказать «нет» томатам из-за того, что помидоры обладают активным желчегонным эффектом. Употребление помидоров в таком случае может вызвать спазмы в желчном пузыре, перемещение камней и закупорку желчевыводящих путей.
- Ограничить употребление помидоров нужно при повышенной кислотности желудка.
- Помидоры являются сильным аллергеном, поэтому не нужно их употреблять в пищу людям склонным к этому.
- Из-за опасности аллергии с осторожностью включают томаты в меню беременных и кормящих детей.
- Щавелевая кислота в составе томатов противопоказана людям, имеющим песок и камни в почках.
- При заболеваниях мочеполовой системы, помидоры если не противопоказаны, то как минимум – не рекомендованы. Снова есть таки потому, что в томатах содержится щавелевая кислота, а если ее много, она нарушает водно-солевой обмен.
- В связи с наличием щавелевой кислоты томаты могут вызвать сильные боли в суставах человека. Поэтому тем, кто страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата и уже имел проблемы с суставами, не рекомендуется есть помидоры.
- Вареные и консервированные помидоры провоцируют образование камней в почках. Поэтому если есть склонность к этому, помидоры лучше не употреблять.
- При воспалении поджелудочной железы употреблять помидоры, равно как и ниши овощи и фрукты, содержащие много кислот, не следует, поскольку они раздражают слизистую.
- При язве желудка, гастрите с повышенной кислотностью, увлекаться помидорами не следует.
- Вообще лучше отказаться от употребления помидоров в период обострения гастрита, язвенной болезни, гепатита, панкреатита, холецистита, мочекаменной болезни.
- Как свидетельствуют некоторые исследования, употребление помидоров увеличивает никотиновую зависимость. Поэтому, если вы собираетесь бросить курить, не ешьте помидоры.
- С осторожностью нужно употреблять помидоры, если повышенное АД, гипертония, тем, кто имеет другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Противопоказано употребление квашеных, маринованных, консервированных помидоров при гипертонии.
- Незрелые плоды вообще содержат ядовитый алкалоид соланин, который может вызвать тяжелое отравление. Поэтому томаты нужно есть спелыми и в меру.
Чем полезны помидоры
Несмотря на все противопоказания, помидоры супер полезный продукт, недаром, они так популярны в кулинарии и консервации. Помидоры обладают множеством профилактических и лечебных качеств, положительно влияют на самочувствие в целом, наполняют витаминами, успокаивают и т.д.
В помидорах много винной, яблочной и лимонной кислоты, витаминов A, B2, B6, PP, E, редкого витамина К, фруктозы, глюкозы, минеральных солей, йода, магния, железа, цинка марганца, натрия.
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Помидоры содержат мощный антиоксидант – ликопин. Поэтому употребление помидоров является профилактикой рака, предотвращает рост раковых клеток, многих сердечно-сосудистых заболеваний.
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Благодаря антиоксидантным свойствам ликопина, большого количество витамина С они предотвращает старение организма и кожи.
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Томаты не хуже шоколада успокаивают, является отличным антидепрессантом. Серотонин и тиамин, содержащиеся в томатах, являются гормонами счастья, помогают в борьбе с депрессией, улучшают настроение.
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Томаты и томатный сок полезны при гастритах с пониженной кислотностью, ухудшении памяти, анемии, общем упадке сил.
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Помидоры стимулируют выработку коллагена, что положительно сказывается на эластичности кожи и здоровье суставов и сухожилий.
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Помидоры полезны для похудения, у них мало калорий, они справляются с отеками, выводят из организма токсины, улучшают пищеварение, обмен веществ.
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Помидоры полезны для мужского здоровья, улучшают качество спермы, их нужно использовать для профилактики рака предстательной железы.
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Их полезно употреблять при диабете, потому что у них минимальный гликемический индекс.
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