Кому нельзя есть свежие, консервированные помидоры: польза томата и кому он может навредить

Кому вредно есть помидоры, а для кого они очень полезны

Помидоры выращивают и потребляют по всему миру. Польза и вред помидоров интересная тема, хотя бы потому, что в начале это растение считали ядовитым. Несмотря на огромную пользу от употребления в пищу помидоров, они имеют и противопоказания.

Чем вредны помидоры

Дело в том, что томаты содержат много кислот и все противопоказания для употребления помидоров этим обусловлены.

Кому нельзя есть помидоры

Нельзя есть помидоры или есть в ограниченных количествах нужно людям с определенными болезнями желудочно-кишечного тракта и почек.

Из-за повышения концентрации кислот в помидорах отказаться от них следует при артритах, полиартритах и подагре.

Камни в желчном пузыре или желчевыводящих путях – еще одна причина сказать «нет» томатам из-за того, что помидоры обладают активным желчегонным эффектом. Употребление помидоров в таком случае может вызвать спазмы в желчном пузыре, перемещение камней и закупорку желчевыводящих путей.

– еще одна причина сказать «нет» томатам из-за того, что помидоры обладают активным желчегонным эффектом. Употребление помидоров в таком случае может вызвать спазмы в желчном пузыре, перемещение камней и закупорку желчевыводящих путей. Ограничить употребление помидоров нужно при повышенной кислотности желудка.

Помидоры являются сильным аллергеном , поэтому не нужно их употреблять в пищу людям склонным к этому.

, поэтому не нужно их употреблять в пищу людям склонным к этому. Из-за опасности аллергии с осторожностью включают томаты в меню беременных и кормящих детей.

и кормящих детей. Щавелевая кислота в составе томатов противопоказана людям, имеющим песок и камни в почках.

При заболеваниях мочеполовой системы, помидоры если не противопоказаны, то как минимум – не рекомендованы. Снова есть таки потому, что в томатах содержится щавелевая кислота, а если ее много, она нарушает водно-солевой обмен.

помидоры если не противопоказаны, то как минимум – не рекомендованы. Снова есть таки потому, что в томатах содержится щавелевая кислота, а если ее много, она нарушает водно-солевой обмен. В связи с наличием щавелевой кислоты томаты могут вызвать сильные боли в суставах человека. Поэтому тем, кто страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата и уже имел проблемы с суставами, не рекомендуется есть помидоры.

и уже имел проблемы с суставами, не рекомендуется есть помидоры. Вареные и консервированные помидоры провоцируют образование камней в почках. Поэтому если есть склонность к этому, помидоры лучше не употреблять.

Поэтому если есть склонность к этому, помидоры лучше не употреблять. При воспалении поджелудочной железы употреблять помидоры, равно как и ниши овощи и фрукты, содержащие много кислот, не следует, поскольку они раздражают слизистую.

употреблять помидоры, равно как и ниши овощи и фрукты, содержащие много кислот, не следует, поскольку они раздражают слизистую. При язве желудка, гастрите с повышенной кислотностью , увлекаться помидорами не следует.

, увлекаться помидорами не следует. Вообще лучше отказаться от употребления помидоров в период обострения гастрита, язвенной болезни, гепатита, панкреатита, холецистита, мочекаменной болезни.

Как свидетельствуют некоторые исследования, употребление помидоров увеличивает никотиновую зависимость . Поэтому, если вы собираетесь бросить курить, не ешьте помидоры.

. Поэтому, если вы собираетесь бросить курить, не ешьте помидоры. С осторожностью нужно употреблять помидоры, если повышенное АД, гипертония , тем, кто имеет другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Противопоказано употребление квашеных, маринованных, консервированных помидоров при гипертонии.

, тем, кто имеет другие заболевания сердечно-сосудистой системы. Противопоказано употребление квашеных, маринованных, консервированных помидоров при гипертонии. Незрелые плоды вообще содержат ядовитый алкалоид соланин, который может вызвать тяжелое отравление. Поэтому томаты нужно есть спелыми и в меру.

Чем полезны помидоры

Несмотря на все противопоказания, помидоры супер полезный продукт, недаром, они так популярны в кулинарии и консервации. Помидоры обладают множеством профилактических и лечебных качеств, положительно влияют на самочувствие в целом, наполняют витаминами, успокаивают и т.д.

В помидорах много винной, яблочной и лимонной кислоты, витаминов A, B2, B6, PP, E, редкого витамина К, фруктозы, глюкозы, минеральных солей, йода, магния, железа, цинка марганца, натрия.

Помидоры содержат мощный антиоксидант – ликопин. Поэтому употребление помидоров является профилактикой рака , предотвращает рост раковых клеток, многих сердечно-сосудистых заболеваний.

Благодаря антиоксидантным свойствам ликопина, большого количество витамина С они предотвращает старение организма и кожи .

Томаты не хуже шоколада успокаивают, является отличным антидепрессантом. Серотонин и тиамин, содержащиеся в томатах, являются гормонами счастья, помогают в борьбе с депрессией, улучшают настроение .

Томаты и томатный сок полезны при гастритах с пониженной кислотностью, ухудшении памяти, анемии, общем упадке сил.

Помидоры стимулируют выработку коллагена, что положительно сказывается на эластичности кожи и здоровье суставов и сухожилий.

Помидоры полезны для похудения , у них мало калорий, они справляются с отеками, выводят из организма токсины, улучшают пищеварение, обмен веществ.

Помидоры полезны для мужского здоровья, улучшают качество спермы, их нужно использовать для профилактики рака предстательной железы.

Их полезно употреблять при диабете, потому что у них минимальный гликемический индекс.

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