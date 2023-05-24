Кому нельзя есть помидоры: врачи раскрыли неожиданные пищевые качества томатов

Исследования показывают, что существует длинный список преимуществ помидоров – от повышения настроения до помощи сердцу.

Список преимуществ помидоров, особенно тех, которые связаны с вашим здоровьем, бесконечен.

Тем не менее, помидоры не для всех. Они являются одной из причин распространенных пищевых аллергий, что вызывает некоторые неприятные симптомы пищеварения у людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Однако помидоры также являются мощными антиоксидантами и богаты важными витаминами и питательными веществами.

Вы получите заряд антиоксидантов

Помидоры содержат большое количество растительных соединений, являющихся природными антиоксидантами, содержащимися во фруктах и овощах. Важно получать многие антиоксиданты в своем рационе, когда это возможно, потому что они помогают бороться со свободными радикалами в вашем организме, то есть молекулами, которые могут ускорить процесс старения и способствовать таким последствиям, как рак и сердечные заболевания.

Антиоксидант, которого много в помидорах, называется ликопин. Он отвечает за алую окраску этого фрукта. Однако вам нужно есть томаты с кожурой, чтобы получить много этого антиоксиданта, поскольку именно там концентрация ликопина самая высокая.

Более того, согласно исследованию в American Journal of Clinical Nutrition, употребление жира вместе с помидорами поможет вашему организму лучше усваивать ликопин.

Помидоры содержат большое количество растительных соединений, являющихся природными антиоксидантами, содержащимися во фруктах и овощах. / Фото: Pexels

Больше калия

Помидоры помогают сердцу лучше функционировать. Томаты не только содержат антиоксиданты, которые помогают предотвратить болезни сердца, но и калий, что, как известно, способствует снижению артериального давления.

Согласно данным Американского журнала колледжа кардиологии, потребление калия также связано со снижением риска инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. Американская кардиологическая ассоциация сообщает, что помидоры полезны для сердца. И есть их нужно в любом виде: свежими, запеченными, в виде томатных соусов и соков.

Риск повреждения кожи под солнцем снижается

По словам медиков, помидоры насыщены каротиноидами, особенного типа антиоксидантов, защищающих вашу кожу от солнечных лучей. Прогрессивное исследование 2017 года в Scientific Reports показало, что регулярное употребление помидоров может предотвратить солнечные ожоги, тем самым уменьшая риск возникновения опухолей кожи, вызванных ультрафиолетом.

Томаты улучшают настроение

Помидоры не только улучшают вкус вашего блюда, они также могут улучшить ваше настроение в долгосрочной перспективе.

Исследование 2013 года в The Journal of Affective Disorders показало, что пожилые участники старше 70 лет, которые ели помидоры два-шесть раз в неделю, имели на 46% меньше жалоб на тяжелые симптомы депрессии по сравнению с теми, кто ел помидоры реже.

Примечательно, что другие продукты, использованные в исследовании, не дали такого же эффекта.

"Исследователи не уверены, какие питательные вещества вызывают такой эффект, но они считают, что это могут быть антиоксиданты, включая ликопин", — говорят исследователи.

Регулярное потребление свежих помидоров способствует повышению выработки желудочного сока, что может усугубить кислотный рефлюкс. / Фото: Pexels

Организм может усваивать железо более эффективно.

Знаете ли вы, что некоторые продукты действительно помогают организму лучше усваивать другие питательные вещества? Помидоры являются одним из таких продуктов. В частности, томаты помогают усваивать железо, минерал, играющий ключевую роль в выработке гемоглобина и миоглобина, которые являются белками, помогающими переносить кислород в мышцы и органы по всему организму.

По данным Национального центра биотехнологической информации, витамин С в томатах увеличивает потребление железа, сохраняя его в форме, которую организм человека легче усваивает. Хорошая новость о помидорах состоит в том, что порция в 200 г помидоров содержит почти 27% рекомендуемой суточной нормы этого витамина.

Повреждения кожи заживают быстрее

Согласно данным в Scientific Reports, витамин С, которого в томатах много, необходим для стимуляции синтеза коллагена в коже. Это делает помидоры отличным дополнением к вашей диете.

Витамин С необходим для выработки коллагена, содержащегося в соединительных тканях белка и помогающего заживлению ран.

Постоянное потребление витамина С помогает быстрее зажить раны, восстанавливаться после хирургических вмешательств и предотвращает появление пролежней.

Некоторые люди могут испытывать расстройство пищеварения

В то же время следует отметить, что помидоры не для всех. Например, если у вас кислотный рефлюкс, томат может спровоцировать обострение, вызывая ряд неприятных симптомов, таких как изжога, вздутие живота или несварение.

Свежие помидоры содержат лимонную и яблочную кислоты, которые обычно повышают кислотность желудка.

Регулярное потребление свежих помидоров способствует повышению выработки желудочного сока, что может усугубить кислотный рефлюкс.

Это не обязательно означает, что вы должны отказаться от потребления помидоров, но, скорее всего, придется соблюдать нормы и следить за своими симптомами.

Добавим, что Министерство сельского хозяйства США и эксперты считают, что яйца перед употреблением не следует мыть.

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