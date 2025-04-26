Кому нельзя есть популярный в TikTok и не только дубайский шоколад

Кому нельзя есть дубайский шоколад / © Фото из открытых источников

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В польском издании Strona Zdrowia, ответили на этот вопрос.

Является ли дубайский шоколад полезным

Диетолог Оливия Понятовская объясняет, что в состав дубайского шоколада обычно входит молочный шоколад с содержанием какао около 40-45%, фисташковая паста и тоненькие полоски теста катаифи.

В некоторых вариациях могут использоваться растительные жиры, паста тахини или белый шоколад. Состав питательных веществ варьируется в зависимости от производителя и конкретных ингредиентов, однако в целом дубайский шоколад является высококалорийным продуктом, богатым прежде всего жирами (преимущественно насыщенными) и простыми углеводами. Количество белка в нем небольшое и преимущественно поступает из орехов и молочных компонентов шоколада.

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Чем дубайский шоколад отличается по калорийности от других видов шоколада.

Дубайский шоколад обычно имеет несколько более высокую калорийность по сравнению с обычным молочным или темным шоколадом, что обусловлено наличием дополнительных ингредиентов, таких как ореховые пасты или тесто катаифи. а темный — примерно 550 ккал. В то же время следует учитывать, что точная калорийность зависит от производителя и конкретной рецептуры.

Основные компоненты дубайского шоколада

В состав дубайского шоколада входит молочный шоколад, который сам по себе является источником множества простых сахаров и насыщенных жиров. Избыточное потребление этих веществ может оказывать негативное влияние на обмен веществ и способствовать набору веса.

Фисташковая начинка — хотя фисташки сами по себе являются полезным продуктом, в производстве дубайского шоколада часто используют чистую фисташковую пасту, а смесь с белым шоколадом. Последний состоит в основном из сахара, сухого молока и какао-масла, что значительно повышает калорийность и снижает питательную ценность продукта.

Тесто катаифи — это очень тонкое и хрустящее тесто, изготовленное из пшеничной муки и сливочного масла. Часто оно дополнительно пропитывается сахарным сиропом, что еще больше увеличивает его калорийность.

Несмотря на роскошный вид и наличие ценных ингредиентов, таких как фисташки, дубайский шоколад в целом сложно отнести к здоровым продуктам. В нем слишком много сахара, жиров и нередко — пищевых добавок.

Сколько дубайского шоколада можно съедать в день без вреда для здоровья

Оптимальная суточная порция дубайского шоколада составляет 20–30 граммов, что примерно равняется нескольким небольшим кусочкам. Такое количество позволяет насладиться вкусом, не перегружая организм лишними калориями и сахаром. Для людей с высокой физической активностью или повышенными энергетическими потребностями допустимая норма может быть несколько больше. В то же время, самое важное — соблюдать меру и рассматривать шоколад скорее как приятный перекус, а не как существенную часть ежедневного рациона.