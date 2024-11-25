Кому нельзя кушать "Селедку под шубой": популярный новогодний салат полезен не всем

Один из самых популярных новогодних салатов "Селедка под шубой" может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Прежде всего, говорят врачи, салат "Селедка под шубой" не следует употреблять людям, которые имеют проблемы с почками, печенью, ЖКТ. Также от употребления лучше отказаться всем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы или лишний вес.

Чтобы новогодняя ночь не закончилась в больнице, людям с гастритом, язвой или панкреатитом кушать блюдо категорически запрещено. Дело в том, что салат достаточно "тяжелый", содержит много продуктов с клетчаткой, а также ингредиентов, которые "раздражают" желудок. К примеру, майонез содержит уксус и горчицу, которые запрещены людям с нарушениями желудочно-кишечного тракта.

"Селедку под шубой" не стоит кушать тем, у кого имеются сердечно-сосудистые болезни, в частности, гипертония. Большое количество соли может спровоцировать гипертонический криз. Не пойдет блюдо на пользу и людям с лишним весом или сахарным диабетом. Большинство ингредиентов в нем обладают высоким гликемическим индексом. А еще они увеличивают уровень сахара в крови.

Если вы находитесь на диете, то этот салат — не самый лучший вариант для празднования. В нем много майонеза, соли, свеклы, моркови и картофеля, негативно влияющих на уровень "плохого" холестерина.

Людям с проблемами с печенью или почками "Селедка под шубой" может принести обострение, а также стать причиной воспалительного процесса.

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