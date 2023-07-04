Кому нельзя есть вишню, чем полезны вишня и черешня: мнение эксперта

Чем полезна вишня, чем похожи вишня и черешня, чем отличаются, кому категорически нельзя есть вишню, рассказывает диетолог Светлана Фус.

Сезон вишен и черешней в разгаре, самое время их покупать, есть, делать заготовки. Хотя вишня и черешня принадлежит к одному роду слив, но разные по калорийности, потребительским свойствам.

Диетология рекомендует использовать черешню и вишню ежедневно, учитывая их полезные свойства и определенные противопоказания. Рекомендованная суточная дозировка фруктов 300 г в день, частью могут быть вишни и черешни.

Вишня и черешня – кто более полезен для здоровья

В вишне:

витаминно-минеральный состав богаче,

сахара в 2 раза меньше, чем в черешне,

высокое содержание бета-каротина (в 100 г – 15% суточной нормы) гораздо больше, чем в черешне.

В вишне и черешне много растительных пигментов антоцианов, на что указывает темно-красный цвет спелых ягод. Польза этих пигментов в том, что они блокируют воспалительные процессы.

Вишня и черешня – низкокалорийные. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50 – 62 ккал. Вишня - чемпион по низкому показателю гликемического индекса среди фруктов. Гликемический индекс в вишне равен 22, в черешне индекс – 25.

В вишне и черешне присутствуют макро- и микроэлементы: калий, кальций, железо, магний, кремний и другие, а также пищевые растительные волокна: пектины, клетчатка, а это 5 – 8% от дневной нормы в 100 г ягод.

Чем полезна вишня

Плоды вишни содержат витамин С, витамины группы B, бета-каротин, витамин Р, железо, калий, а также клетчатку и пектин.

Употребление вишни:

Улучшает сон, обладает антидепрессивным действием, поскольку плоды, особенно кислые, терпкие сорта содержат мелатонин.

Положительно действует на работу сердца и состояние сосудов.

Оказывает положительное влияние на уровень кровяного давления.

Помогает в работе нервной системы.

Служит профилактикой простудных заболеваний.

Улучшает пищеварение, перистальтику кишечника, помогает при запорах.

Хорошо влияет на сетчатку глаза, состояние волос и ногтей.

Чем полезна черешня

Свежая черешня рекомендована людям с железодефицитной анемией, 100 г плодов содержит 10% суточной нормы железа.

Черешня полезна тем, кто страдает дерматологическими проблемами.

Косметические средства (маски) на основе черешни помогают справиться с угрями, подростковыми прыщами.

Не рекомендуется есть черешню в больших количествах людям, склонным к полноте и больным сахарным диабетом из-за повышенного содержания глюкозы и фруктозы. Также не стоит ею злоупотреблять людям, у которых есть склонность к диарее и повышенному газообразованию в кишечнике.

Кому нельзя потреблять вишню

Людям с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительного тракта.

При язве или гастрите с повышенной кислотностью.

При аллергической реакции на вишню или черешню следует отказаться от их употребления.

Людям с чувствительной зубной эмалью лучше не злоупотреблять вишнями. Из-за высокого содержания органических кислот вишня может стать причиной повреждения зубной эмали. Поэтому после еды лучше прополоскать полость рта.

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