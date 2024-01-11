Кому нельзя пить кофе: при каких болезнях лучше отказаться от напитка

С этими проблемами здоровье кофе лучше не пить

Кофе – любимый миллионами напиток, который принято употреблять утром для бодрости и наслаждения. Несмотря на полезность кофе (напиток содержит много антиоксидантов, помогает предотвратить болезнь Паркинсона, уменьшает риск рака кожи, толстого кишечника, простаты, появления диабета и т.д.) многим нужно ограничить его потребление.

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При каких болезнях следует отказаться от потребления кофе

Тем, кто страдает артериальной гипертензией

Прежде всего, как свидетельствуют результаты исследования, представленные на конгрессе Европейского общества кардиологов (European Society of Cardiology), взрослым с артериальной гипертензией, даже легкой степени, следует воздержаться от употребления кофе, поскольку это может обусловливать повышение риска сердечно-сосудистых событий, например инфаркта. Система регуляции давления у гипертоников находится в расшатанном состоянии и употреблении чашечки-двух ароматных напитков могут спровоцировать подъем давления.

Людям с болезнями желудка и двенадцатиперстного кишечника

Кофе повышает кислотность желудочного сока, поэтому не стоит злоупотреблять напитком тем, кто страдает болезнями желудка и двенадцатиперстной кишки.

Несмотря на то, что кофе принято пить утром, натощак делать этого не следует. В пустом желудке напиток стимулирует секрецию соляной кислоты и тем самым приводит к раздражению слизистой. Это может стать причиной заброса желчи в пустой желудок. Как результат – изжога, чувство тошноты и развитие гастрита. Выпитый кофе натощак вреден. Лучше пить кофе после полноценного завтрака. Причем не сразу, а часа через два, три кофе принесет больше всего пользы.

Людям с повышенной тревожностью и тем, кто страдает бессонницей

С осторожностью нужно пить кофе людям с повышенной тревожностью и тем более паническими атаками – кофеин способствует повышению чувства тревоги, ускоряет сердцебиение, поэтому лучше также уберечься от него людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

По этим же причинам не нужно пить кофе людям, страдающим бессонницей. Действие выпитого кофе начинается через 15-20 минут и длится примерно 2 часа. А кофеин выводится из организма еще дольше, и это нужно учитывать тем, кто страдает бессонницей.

При остеопорозе и беременным женщинам

Кофе способствует вымыванию кальция из костей. Исследования показывают, что высокое потребление кофе, более 3-4 чашек в день, может увеличивать риск развития остеопороза, особенно у женщин после менопаузы. Это связано с потерей кальция через мочу.

По этим же причинам нужно хотя бы ограничить потребление кофе во время беременности, когда женщины теряют много кальция для роста скелета ребенка.

Людям с повышенным холестерином

В кофе содержится кофестол – вещество, которое может повышать уровень холестерина, особенно у женщин, если пить до 5-6 чашек кофе в день.

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