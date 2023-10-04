Кому нельзя пить растворимый кофе: проверьте, есть ли вы в этом списке

Чем вреден растворимый кофе и кому его нельзя пить, чтобы не навредить здоровью.

Мы все пьем кофе по несколько раз в день, кто-то – заварной, а некоторые предпочитают растворимый. Потому что с ним меньше мороки: он легко и быстро готовится, а еще гораздо дешевле. Но на самом деле этот напиток подходит не всем. Если хотите узнать, кому следует воздержаться от употребления растворимого кофе, – читайте дальше.

Растворимый кофе: польза или вред

Следует отметить, что этот кофе производится из кофейных зерен, которые имеют повреждения или внешние дефекты, поэтому его не продают в своем первоначальном состоянии. К нему добавляют ароматизаторы, сухое молоко и сахар – если это кофе «три в одном», чтобы покупателям было удобнее его употреблять. Так не придется тратить время и деньги на покупку других составляющих.

В процессе производства растворимого кофе из кофейных зерен «извлекают» почти все эфирные масла и полезные элементы. Чтобы напиток хорошо растворялся в воде во время приготовления, он подвергается многократной обработке. Тем самым кофе лишают остатков полезных микроэлементов. И кофеина в таком напитке гораздо меньше, чем в натуральном кофе.

Есть три вида кофе – порошковый, гранулированный и сублимированный. Для нашего организма не важно, какой вид мы употребляем. Такой кофе все равно не очень полезен для здоровья. Единственное, что этот напиток может иметь диуретический эффект, помогая вывести из организма лишнюю жидкость.

Кому нельзя пить растворимый кофе

Из-за того, что растворимый кофе содержит много консервантов, стабилизаторов и разнообразных добавок, он, к сожалению, может иметь ряд негативных аспектов.

Растворимый кофе может вызвать психологическую зависимость и отрицательно влиять на нервную систему. Поэтому ее нельзя пить людям, имеющим проблемы или заболевания центральной нервной системы. Этот напиток повышает артериальное давление, поэтому может нанести вред сердечно-сосудистой системе. Людям, имеющим проблемы с давлением, следует избегать такого кофе. Растворимый кофе может вымывать кальций из организма, поэтому это приведет к хрупкости костной ткани, боли в суставах. Напиток может раздражать слизистую и стенки желудка. Поэтому людям, имеющим проблемы с желудком и кишечником, также следует воздержаться от употребления кофе.

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