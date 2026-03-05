Кому нельзя употреблять корицу: основные оговорки этой полезной специи

Кому нельзя употреблять корицу

Реклама

Несмотря на огромную популярность корицы как полезной специи, она имеет ряд серьезных противопоказаний. Диетологи выделяют несколько групп людей, которым следует ограничить или полностью исключить эту пряность из рациона.

Чем опасна корица

Главным фактором риска при употреблении корицы является содержание в ее составе специфического ароматического соединения — кумарина. Это вещество содержится во многих растениях, но именно в корице его концентрация может быть критической для здоровья человека.

Особую опасность представляет сорт Кассия (китайская корица), который является самым распространенным и дешевым на мировом рынке. В Кассии содержание кумарина в сотни раз превышает показатели элитной Цейлонской корицы. Для сравнения, в порошке Кассии может содержаться до 1% кумарина, тогда как в Цейлонской — около 0,004%.

Реклама

Из-за столь высокой концентрации чрезмерное употребление дешевой специи может привести к серьезным последствиям:

Токсичность для печени. Кумарин является гепатотоксическим веществом. При регулярном превышении допустимых норм он способен повреждать клетки печени, вызывая воспаление и длительное нарушение функций органа.

Воздействие на почки. Длительное употребление больших доз кумарина создает дополнительную нагрузку на почечную систему, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями мочевыделительной системы.

Некоторые исследования на животных показали, что избыток кумарина может способствовать развитию опухолей в печени, почках и легких, хотя прямая связь для организма человека еще изучается.

Именно поэтому европейские органы контроля безопасности пищевых продуктов установили строгую норму потребления — безопасная доза кумарина составляет всего 0,1 мг на 1 кг веса тела в сутки. Это означает, что для взрослого человека весом 70 кг критическим может стать даже одна чайная ложка порошка Кассии каждый день.

Кому нельзя употреблять корицу: основные оговорки

1. Люди с заболеваниями печени

Кумарин токсичен для печени в больших дозах. Если у человека уже есть нарушение работы этого органа (гепатит, цирроз или жировая болезнь печени), употребление корицы может усугубить состояние и вызвать воспалительные процессы.

Реклама

2. Пациенты с язвой и гастритом

Корица является раздражителем для слизистых. При острых состояниях желудочно-кишечного тракта:

Язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Специя провоцирует секрецию желудочного сока, что может усилить боль и кровотечение.

Гастрит с повышенной кислотностью – пряность может вызвать изжогу и раздражение воспаленных стенок желудка.

3. Беременные женщины

Это одно из важнейших противопоказаний. Корица оказывает стимулирующий эффект на мускулатуру матки. Чрезмерное употребление пряности (особенно в виде эфирных масел или концентрированных добавок) может спровоцировать преждевременные сокращения матки, что создает риск выкидыша или преждевременных родов.

4. Люди, принимающие лекарства для разжижения крови

Корица обладает естественными антикоагулянтными свойствами. Если вы принимаете препараты против тромбозов (например, варфарин или аспирин), корица может усилить их действие. Это повышает риск возникновения внутренних кровотечений и затрудняет остановку крови при ранениях.

5. Диабетики, принимающие инсулин

Хотя корица известна своей способностью снижать уровень сахара, для диабетиков это может быть ловушкой. Одновременный прием сахароснижающих препаратов и большого количества корицы может привести к гипогликемии — критическому падению уровня сахара в крови, сопровождающемуся головокружением и слабостью.

Реклама

6. Склонность к аллергии

Корица содержит циннамальдегид — вещество, часто вызывающее аллергические реакции. Это может проявляться как отек языка или десен,

белые пятна в полости рта, зуд и покраснение кожи.

Важное примечание: Кассия или Цейлон

Большинство оговорок касается Кассии (китайской корицы), которая продается в большинстве супермаркетов. В ней содержание кумарина в сотни раз выше, чем в настоящей Цейлонской корице. Цейлонская пряность считается гораздо более безопасной, но даже ее следует употреблять умеренно.

Допустимая доза для здорового взрослого человека составляет не больше одной чайной ложки в день.