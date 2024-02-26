Кому нужно есть холодец: эксперты рассказали, почему следует добавить это блюдо в свой рацион

Холодец – давнее традиционное блюдо украинцев. Оно не только вкусное, но и очень полезное. Но эксперты указывают, что не всем людям можно есть холодец.

Прежде всего, нужно разобраться, что же такое холодец. Это довольно сытное блюдо желеобразной формы, которое готовится долгой варкой мяса (3-5 часов) с дальнейшим его охлаждением в бульоне.

Чтобы приготовить классический холодец к мясу также добавляют те части туши, где больше коллагена. Чаще это крылья, шеи, свиные уши, ноги, лапы птицы и т.д. Именно благодаря этому холодец застывает сам и не нужно использовать агар-агар или желатин.

Также в процессе приготовления блюда добавляют разные приправы (лавровый лист, гвоздика, черный перец горошком), чтобы получить необычайный вкус и аромат. Часто кладут лук и морковь.

Если говорить о пищевой ценности холодца, то многое зависит от того, из каких именно ингредиентов его готовят. Так из свиной туши холодец выходит самым калорийным (на 100 г около 350 ккал). Интересно, но на втором месте располагается холодец из курицы. Если вы брали окорочка и филе бедра, то на 100 г блюда получите 230-240 ккал, если только лапы – 110 ккал. Наименее калорийным считается холодец из говядины (на 100 г готового продукта всего 80 ккал).

Полезно знать и количество белков, жиров и углеводов, которые содержаться в этом блюде:

говядина — 11,4 г белков, 2,8 г жиров, 0,5 г углеводов;

свинина – 10,0 г белков, 5,2 г жиров и 1,2 г углеводов;

курятина – 12,0 г белков, 7,5 г жиров, 0,7 г углеводов;

индейка — 8,2 г белков, 2,5 г жиров и 0,7 г углеводов;

свиная нога – 16,2 г белков, 13,3 г жиров и 0,9 г углеводов.

Почему холодец полезен

Эксперты утверждают, что холодец содержит большое количество жиров и аминокислот, которые нужны коже, мозгу, суставам. Также в холодце имеется важный для организма человека белок – коллаген. Он положительно влияет на кожу, делает ее более упругой, разглаживает морщинки.

В блюде есть компоненты, помогающие кальцию лучше усваиваться. А аминокислота глицина способна дополнительно стимулировать нервную и мозговую деятельность.

Если добавить к холодцу чеснок, хрен, разные соусы, то это положительно повлияет на иммунную систему, улучшит метаболизм.

По словам нутрициологов, употребление холодца помогает:

нормализовать артериальное и венозное давление;

уменьшить количество "плохого" холестерина в крови;

укрепить суставы и кости;

улучшить мозговую деятельность;

избавиться от похмельного синдрома.

Чем вреден холодец

Чем вреден холодец / Фото: commons.wikimedia.org

Однако, вред от холодца тоже бывает, и достаточно велик. Он происходит при частом и неконтролируемом потреблении этого блюда. Чего стоит бояться:

ожирение – если вы постоянно готовите высококалорийный холодец и очень часто его употребляете, можно незаметно набрать лишний вес;

риск тромбообразования – при непомерном употреблении холодца повышается вязкость крови, а это может привести к печальным последствиям;

повышение уровня мочевой кислоты — из-за высокого содержания пуринов, это может привести к развитию подагры;

образование оксалатных камней в почках – сильно возрастает риск.

Как часто можно есть холодец, чтобы не было вреда

Эксперты сходятся во мнении, что есть холодец можно не чаще 150 г в 1 неделю. Из-за высокого содержания холестерина злоупотреблять блюдом не следует.

Если это нежирный холодец, порцию можно немного увеличить. Лучше всего, говорят специалисты, потреблять холодец в период с октября по апрель, и не чаще 2-3 раз в месяц.

Кому обязательно нужно есть холодец

Существуют категории людей, которым употреблять холодец очень полезно. Среди них:

те, кто имеет низкий гемоглобин;

спортсмены при высоких нагрузках;

те, кто страдает низким иммунитетом;

людям с плохим состоянием кожи;

тем, у кого есть травмы или переломы;

по анемии;

при проблемах с опорно-двигательным аппаратом;

по анорексии и истощению.

Кому противопоказано есть холодец

Отмечают нутрициологи и диетологи, что есть люди, которым вообще противопоказано есть холодец. Это те, у кого уже есть лишний вес, заболевания сердечно-сосудистой системы, проблемы с мочевым пузырем, высокий уровень "плохого" холестерина и болезни желудочно-кишечного тракта.

Некоторые врачи советуют с осторожностью добавлять холодец в свой рацион тем, у кого есть дисфункция желчного пузыря, заболевания печени и поджелудочной железы.

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