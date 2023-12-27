Консервированный тунец: польза и вред, сколько в день можно съедать

Консервированный тунец – довольно популярный продукт. Он содержит много белка, стоит недорого и может долго храниться.

Консервированный тунец — калорийность и пищевая ценность

В свежем тунце содержится чуть больше белков и калорий, чем в консервированном. Однако в обеих формах совсем нет углеводов:

Калорийность: 135-145 ккал;

Белки: 24,4 г;

Жиры: 4,6 г;

Углеводы: 0 г.

Если вы приобретаете консервированный тунец в масле, а не в воде, его калорийность вырастает до 165 ккал, а количество жиров на 100 г продукта повышается до 8-9 г.

Консервированный тунец: в чем его польза

Тунец является прекрасным источником многих витаминов группы В, в частности, ниацинамида, который полезен для кожи и здоровья нервной системы. Есть в тунке и витамин В12 (в 100 г продукта содержится более двух дневных норм), который необходим для формирования новых эритроцитов, образования молекул ДНК и предотвращения развития анемии.

В мясе тунца практически нет углеводов и на 1/3 меньше холестерина, чем в других источниках животного белка. Более того, белки, входящие в состав тунца, усваиваются человеческим организмом на 95%.

Благодаря тому, что тунец содержит омега-3 жирные кислоты, он помогает снизить уровень "плохого" холестерина и омега-6 жирных кислот, которые могут накапливаться в артериях. Из-за избытка в организме Омега-6 жирных кислот образуются тромбы. Как утверждает Американская кардиологическая ассоциация, если употреблять рыбу дважды в неделю, можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Консервированный тунец калорийность / Фото: Pexels

Содержание жирных кислот Омега-3 также улучшает здоровье сетчатки и глаз. По результатам исследования ученых из США, в котором приняли участие 40 тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет, было выяснено, что у тех, кто ел несколько порций тунца в неделю, уменьшался риск развития сухого глаза на 70%, в отличие от тех., то не употреблял этот продукт.

Содержится в этой рыбе и кальций, помогающий поддерживать здоровье мышц и костей. А еще есть магний для получения энергии. В 100 г тунца содержится примерно 50% от дневной нормы витамина D, поддерживающего иммунную систему и прочность костей. В рыбе содержатся и незаменимые аминокислоты, очень нужные организму для восстановления после интенсивных спортивных упражнений.

Почему консервированный тунец может быть вредным

Основные противопоказания связаны с ртутью — тяжелый металл, который часто содержится в рыбе из-за загрязненной воды. По словам ученых, большое количество ртути в организме может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем, в частности, нарушение центральной нервной системы.

Хотя в самом тунце этого вещества может содержаться достаточно мало, он поедает мелкую загрязненную ртутью рыбу и может концентрироваться в его мясе. Количество металла в основном зависит от вида тунца. Меньше ртути в молодом и мелком тунце, из которого обычно и готовят консервированный продукт. А вот в свежей или замороженной рыбе тяжелого металла может быть больше.

Также в консервированном тунце содержится много натрия из-за добавления специй и других продуктов. Хотя натрий необходим для регулирования жидкости в организме, его чрезмерное употребление может стать причиной вздутия живота.

Самая консервная банка может быть вредной. В некоторых видах упаковки содержатся остатки бисфенола А, а это промышленный химикат, который используют для покрытия банок, чтобы они не подвергались коррозии. Поэтому всегда проверяйте упаковку на наличие вмятин.

Сколько можно есть консервированного тунца в неделю

Что будет если есть много тунца / Фото: Unsplash

Тунец рекомендуют есть не реже одного раза в неделю. Обычно подают его вместе с овощами и небольшим количеством крахмалистых углеводов (картофель, хлеб, макароны, рис).

Маленький детям и беременным женщинам из-за потенциального риска отравления ртутью лучше употреблять тунец только после консультации с врачом.

Согласно Управлению по санитарному надзору за качеством продуктов в США, тунец можно есть 2-3 раза в неделю (белый тунец — не чаще 1 раза в неделю). А сама порция должна составлять не больше 100-120 г.

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