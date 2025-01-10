Корица как средство похудения: миф или реальность

Корица – это ароматная пряность, которая может придавать особый вкус блюдам и напиткам, а также имеет широкий спектр полезных свойств, если потреблять ее в небольших количествах в пределах сбалансированного рациона.

Согласно недавним исследованиям, корица также помогает в снижении веса и лечении других осложнений метаболического синдрома.

Корица вызывает потемнение жира

Экстракт корицы помогает увеличить количество бурого жира в подкожных (жировой слой под кожей) жировых клетках. Это особенно хорошо для людей с жиром в области живота, ведь жир на животе и в области талии – это белый жир. Употребление корицы помогает превратить жир в живот в коричневый. А бурый жир, со своей стороны, может использоваться телом для поддержания температуры тела и как энергия.

Повышает чувствительность к инсулину

Полифенолы в корице помогают улучшить чувствительность к инсулину. Инсулин регулирует уровень глюкозы в крови. Когда ваш организм не производит достаточное количество инсулина или становится резистентным к инсулину, уровень глюкозы в крови может повышаться, что приводит к накоплению жира, ожирению, диабету и другим заболеваниям. Исследования подтвердили, что корица может способствовать снижению веса, уменьшая резистентность к инсулину.

Корица снижает уровень сахара в крови натощак

Корица помогает снизить уровень глюкозы в крови натощак. Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе, показало, что употребление цельной корицы или экстракта корицы может снизить уровень глюкозы в крови натощак и повысить чувствительность к инсулину у пациентов с диабетом 2 типа. Однако проконсультируйтесь с врачом о дозировке, прежде чем использовать корицу для лечения диабета.

Употребление корицы уменьшает окружность талии

Жир в области живота является серьезной проблемой. Он накапливается из-за чрезмерного потребления калорий, ведения малоподвижного образа жизни и чрезмерного стресса. Ученые обнаружили, что употребление корицы может помочь снизить окружность талии и массу тела.

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