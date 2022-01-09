Коронавирус: на Кипре обнаружили новый вариант

Кипрские ученые объявили об открытии нового штамма "Дельтакрон".

Новый вариант коронавируса был зафиксирован на Кипре.

Как пишет Cyprus-mail, штамм Deltacron имеет генетическое происхождение от варианта Delta вместе с некоторыми мутациями Omicron.

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"Мы гордимся нашими учеными", — заявил министр здравоохранения Михалис Хаджипантелас в субботу после того, как кипрские медики объявили об открытии нового варианта.

Доктор Леонтиос Кострикис, возглавляющий группу ученых, работающих в лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, сказал, что в стране обнаружен новый вариант коронавируса.

«Мы обнаружили значительное количество мутаций, ранее обнаруженных только в случаях "Омикрона", отличающееся от других вариантов», – сказал он.

Десять из них были идентифицированы в образцах, взятых на Кипре.

Он добавил, что этот вариант обнаружили в 25 образцах, 11 из которых у госпитализированных с коронавирусом и 14 среди населения.

«Частота мутаций была выше среди находившихся в больнице, что может означать, что существует корреляция между "Дельткроном" и госпитализацией». - сказали ученые.

Возможно, конкретный штамм не был обнаружен больше нигде в мире, поэтому открытие может представлять глобальный интерес.

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«Исследования и выводы команды доктора Кострикиса ставят Кипр на международную карту в вопросах здравоохранения», – сказал Хаджипантелас.

Кострикис сообщил, что последовательности 25 образцов были переданы в базу данных GISAID, которая сделает их доступными для мирового научного сообщества.

Учитывая это, подытожил он, еще рано прогнозировать, сможет ли "Дельтакрон" превысить по уровню заражений "Дельту" и "Омикрон".

Министр здравоохранения сообщил, что больше деталей будут обнародованы на пресс-конференции на следующей неделе.