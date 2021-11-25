Коронавирус в сентябре вызвал втрое больше смертей, чем в предыдущем месяце

Коронавирус в сентябре вызвал втрое больше смертей, чем в предыдущем месяце

За первые 9 месяцев 2021 года в Украине ушли из жизни 487 855 человек.

Коронавирус в сентябре 2021 года повлек 2 937 смертей — втрое больше, чем в предыдущем месяце. От пневмонии и гриппа умерли 1014 человек, сообщает Опендатамедиа.

По результатам 9 месяцев 2021 года ковод занял в Украине третье место среди причин смерти — 40 014 умерших. Больше людей в этот период умерли только от сердечно-сосудистых заболеваний — 306 127 человек и от рака — 55 828 человек.

На сегодняшний день в Украине получил прививку от наводнения, полностью или частично, примерно каждый третий-четвертый украинец. В общей сложности вакцинировано 13 млн человек, из которых 10,2 млн уже получили две дозы.

В сентябре в Украине умерли от разных болезней 48 428 человек — практически столько же, сколько год назад, в сентябре 2020-го, когда общая смертность составляла 48 372 человека.

Всего за первые 9 месяцев 2021 года в Украине ушли из жизни 487 855 человек. Избыточная смертность за тот же период насчитывает 52 571 человека.

Хронические болезни не являются противопоказанием к проведению вакцинации против COVID-19. Есть категории людей, у которых хронические недуги и им жизненно важно прививаться. Отмечается, что люди с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями находятся в группе риска по COVID-19. Впрочем, таким пациентам перед вакцинацией против коронавируса все же следует проконсультироваться с врачом.