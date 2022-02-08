Короткий тест по Фрейду: что у вас в подсознании?

Загляните в глубины своего подсознания.
Возьмите ручку и лист бумаги, включите воображение и вперед!
- Вы смотрите на море. Что чувствуете?
- Идете по лесу и смотрите под ноги. Что видите? А чувствуете? Зафиксируйте впечатление на бумаге.
- Вы наблюдаете, как чайки летают над вашей головой. Какие чувства испытываете?
- Вы смотрите на бегущих лошадей. Какие эмоции вызывает картинка?
- Вы — в пустыне, перед вами — бескрайняя стена. В ней — небольшая дыра. А через отверстие можно увидеть оазис. Ваши действия?
- Блуждая по пустыне, вы вдруг находите кувшин с водой. Что будете делать?
- Вы потерялись в лесу ночью. Внезапно находите дом, в окнах — свет. Что будете делать?
- Вы в тумане и ничего не видите. Что сделаете в первую очередь?
Что означают ваши ответы?
- Море — ваше отношение к жизни, эмоции и желания.
- Лес — то, как вы относитесь к своей семье.
- Ваше отношение к женщинам.
- Ваше отношение к мужчинам.
- Это ваша стратегия решения проблем.
- Вот как вы выбираете своего сексуального партнера.
- Ваша готовность к браку и созданию семьи.
- Отношение к смерти.
Также советуем пройти тест, который покажет ваше психологическое состояние.