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Короткий тест по Фрейду: что у вас в подсознании?

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Короткий тест по Фрейду: что у вас в подсознании?

Короткий тест по Фрейду: что у вас в подсознании?

Загляните в глубины своего подсознания.

Возьмите ручку и лист бумаги, включите воображение и вперед!

  1. Вы смотрите на море. Что чувствуете?
  2. Идете по лесу и смотрите под ноги. Что видите? А чувствуете? Зафиксируйте впечатление на бумаге.
  3. Вы наблюдаете, как чайки летают над вашей головой. Какие чувства испытываете?
  4. Вы смотрите на бегущих лошадей. Какие эмоции вызывает картинка?
  5. Вы — в пустыне, перед вами — бескрайняя стена. В ней — небольшая дыра. А через отверстие можно увидеть оазис. Ваши действия?
  6. Блуждая по пустыне, вы вдруг находите кувшин с водой. Что будете делать?
  7. Вы потерялись в лесу ночью. Внезапно находите дом, в окнах — свет. Что будете делать?
  8. Вы в тумане и ничего не видите. Что сделаете в первую очередь?

Что означают ваши ответы?

  1. Море — ваше отношение к жизни, эмоции и желания.
  2. Лес — то, как вы относитесь к своей семье.
  3. Ваше отношение к женщинам.
  4. Ваше отношение к мужчинам.
  5. Это ваша стратегия решения проблем.
  6. Вот как вы выбираете своего сексуального партнера.
  7. Ваша готовность к браку и созданию семьи.
  8. Отношение к смерти.

Также советуем пройти тест, который покажет ваше психологическое состояние.

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