Куда обратиться в случае необходимости препаратов при ослаблении иммунитета: контакты в областях Украины

Важная информация для людей с трансплантируемыми материалами.
Для получения иммуносупрессивных лекарственных средств лицам с трансплантированными материалами можно обращаться за контактными данными по областям, сообщает Минздрав.
Список контактов
- Винницкая: Жолнер Татьяна Георгиевна, +380674305925
- Волынская: Говор Евгения Борисовна, +380509472890
- Днепропетровская: Назаренко Виталий Юрьевич, +380631816770
- Житомирская: Стадник Марина Владимировна, +380500705191
- Ивано-Франковская: Овчаренко Богдан Мирославович, +380666455988
- Киев: Коровинченко Дарья, +380930308308
- Киевская: Ходак Кристина Николаевна, +380995201564
- Кировоградская: Гатич Анатолий Иванович, +380507263225
- Львовская: Жук Ростислав Андреевич, +380505402075
- Николаевская: Бачинский Дмитрий Васильевич, +380977769152
- Одесская: Сагатович Виктор Анатольевич, +380509364846
- Полтавская: Панченко Алексей Николаевич, +380956294960
- Ровенская: Сычик Виктор Николаевич, +380660394547
- Тернопольская: Сусла Александр Богданович, +380671193463
- Ужгородская: Стрижак Василий Васильевич, +380994441945
- Хмельницкая: Подмурняк Алексей Алексеевич, +380679453771
- Черкасская: Королевич Оксана, +380677071657
- Черновицкая: Шкиопа Галина Васильевна, +380956643871
- В целом по Украине: Смирнов Валентин +380936763637
Также в Минздраве Украины сообщили, что Украина получила 209.6 тысяч упаковок Тенофовир/Ламивудин/Долутегравир, которые используются для антиретровирусной терапии. Этого количества должно хватить ВИЧ-позитивным гражданам Украины на 3-6 месяцев. В настоящее время начата транспортировка лекарств АТР в большую часть областей Украины. Конечно, учитывается военная ситуация в каждом регионе.
В Украине даже во время действия военного положения продолжают оказывать всю необходимую помощь людям с ВИЧ-инфекцией. Если вы в ней нуждаетесь, следует обратиться за этой ссылкой. Для граждан Украины, которые выехали за границу, также доступна помощь. Ее можно найти здесь.