Куда обратиться в случае необходимости препаратов при ослаблении иммунитета: контакты в областях Украины

Куда обратиться в случае необходимости препаратов при ослаблении иммунитета: контакты в областях Украины

Важная информация для людей с трансплантируемыми материалами.

Для получения иммуносупрессивных лекарственных средств лицам с трансплантированными материалами можно обращаться за контактными данными по областям, сообщает Минздрав.

Список контактов

Винницкая: Жолнер Татьяна Георгиевна, +380674305925

Волынская: Говор Евгения Борисовна, +380509472890

Днепропетровская: Назаренко Виталий Юрьевич, +380631816770

Житомирская: Стадник Марина Владимировна, +380500705191

Ивано-Франковская: Овчаренко Богдан Мирославович, +380666455988

Киев: Коровинченко Дарья, +380930308308

Киевская: Ходак Кристина Николаевна, +380995201564

Кировоградская: Гатич Анатолий Иванович, +380507263225

Львовская: Жук Ростислав Андреевич, +380505402075

Николаевская: Бачинский Дмитрий Васильевич, +380977769152

Одесская: Сагатович Виктор Анатольевич, +380509364846

Полтавская: Панченко Алексей Николаевич, +380956294960

Ровенская: Сычик Виктор Николаевич, +380660394547

Тернопольская: Сусла Александр Богданович, +380671193463

Ужгородская: Стрижак Василий Васильевич, +380994441945

Хмельницкая: Подмурняк Алексей Алексеевич, +380679453771

Черкасская: Королевич Оксана, +380677071657

Черновицкая: Шкиопа Галина Васильевна, +380956643871

В целом по Украине: Смирнов Валентин +380936763637

Также в Минздраве Украины сообщили, что Украина получила 209.6 тысяч упаковок Тенофовир/Ламивудин/Долутегравир, которые используются для антиретровирусной терапии. Этого количества должно хватить ВИЧ-позитивным гражданам Украины на 3-6 месяцев. В настоящее время начата транспортировка лекарств АТР в большую часть областей Украины. Конечно, учитывается военная ситуация в каждом регионе.

В Украине даже во время действия военного положения продолжают оказывать всю необходимую помощь людям с ВИЧ-инфекцией. Если вы в ней нуждаетесь, следует обратиться за этой ссылкой. Для граждан Украины, которые выехали за границу, также доступна помощь. Ее можно найти здесь.