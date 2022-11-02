Квашеная капуста: польза и вред для организма, для женщин и мужчин

Чем полезна капуста, кому с осторожностью можно ее есть — читайте в материале ТСН.ua

В ожидании непростой зимы квашеная капуста – именно тот продукт, которым стоит запасаться. Ведь квашеная капуста – источник многих витаминов к тому же она прекрасно хранится без холодильника, что в условиях перебоев в электроэнергии, бесспорно, является большим плюсом.

Квашеная капуста приготовляется методом ферментации с помощью молочнокислого брожения. Бактерии начинают размножаться в ней, поглощая углеводы. Благодаря активности размножающихся и поглощающих углеводы бактерий капуста насыщается полезными веществами, органическими кислотами, так же как при закваске йогурта. Вкус капусты становится кислым, а срок хранения увеличивается до нескольких месяцев.

Чем полезна квашеная капуста для организма

Польза квашеной капусты для пищеварения и пищеварения в целом . Благодаря пробиотикам, производимым капустой во время ферментации, улучшается общее состояние микрофлоры кишечника. Она защищает от токсинов, воспаления и вредных микроорганизмов, а клетчатка, которой много в овощах, эффективно предотвращает запоры.

. Благодаря пробиотикам, производимым капустой во время ферментации, улучшается общее состояние микрофлоры кишечника. Она защищает от токсинов, воспаления и вредных микроорганизмов, а клетчатка, которой много в овощах, эффективно предотвращает запоры. Польза квашеной капусты для печени в первую очередь в том, что она поддерживает водно-солевой баланс в организме на уровне, который уменьшает губительное действие алкоголя. Витамин С которым богат этот овощ и полезные для работы пищеварительной системы бактерии, спасают организм от интоксикации вредными веществами.

в первую очередь в том, что она поддерживает водно-солевой баланс в организме на уровне, который уменьшает губительное действие алкоголя. Витамин С которым богат этот овощ и полезные для работы пищеварительной системы бактерии, спасают организм от интоксикации вредными веществами. Способствует усвоению железа. Бактерии, содержащиеся в квашеной капусте и других ферментированных овощах, улучшают усвоение железа, увеличивая его биодоступность.

Бактерии, содержащиеся в квашеной капусте и других ферментированных овощах, улучшают усвоение железа, увеличивая его биодоступность. Защищает нервную систему и улучшает настроение. Пробиотики, содержащиеся в ферментированной пище, влияют на работу мозга и нервной системы, улучшая настроение и способствуя лечению депрессивных симптомов. Исследование китайских ученых показало, что состояние микрофлоры кишечника влияет на риск развития болезни Альцгеймера, а пробиотики способны снизить вероятность ее развития.

Пробиотики, содержащиеся в ферментированной пище, влияют на работу мозга и нервной системы, улучшая настроение и способствуя лечению депрессивных симптомов. Исследование китайских ученых показало, что состояние микрофлоры кишечника влияет на риск развития болезни Альцгеймера, а пробиотики способны снизить вероятность ее развития. Укрепляет иммунитет. Витамин С, которого много в квашеной капусте участвует в выработке лейкоцитов, стимулирует регенерацию клеток и образование коллагена, необходимого для упругости кожи и многих других тканей.

Витамин С, которого много в квашеной капусте участвует в выработке лейкоцитов, стимулирует регенерацию клеток и образование коллагена, необходимого для упругости кожи и многих других тканей. Поддерживает здоровье костей благодаря комбинации витаминов и минералов. Витамин К регулирует производство белков, вызывающих их минерализацию. Марганец, калий, фосфор и магний делают кости крепче.

благодаря витаминов и минералов. Витамин К регулирует производство белков, вызывающих их минерализацию. Марганец, калий, фосфор и магний делают кости крепче. Помогает от похмелья. Квашеная капуста содержит янтарную кислоту, которая помогает обезвредить результаты похмелья – вредный ацетальдегид и разные соли.

Польза квашеной капусты для женщин

Квашеная капуста – отличный источник витамина С предотвращает ухудшение состояния здоровья у беременных, борется с токсикозом, помогает при менопаузе.

Квашеная капуста отлично подходит для поддержания здоровья кожи, помогает избавиться от прыщей, эффективно заживляет раны и устраняет кровоподтеки. Присутствующие в квашеной капусте токоферол и витамин А разглаживают морщины, делают кожу подтянутой и эластичной, выравнивают тон лица, ускоряют регенерацию тканей.

Квашеная капуста делает волосы сильнее. Никотиновая кислота, которая содержится в квашеной капусте, способствует укреплению волос и ногтей, устраняет ломкость волос, проблему секущихся кончиков. Молочная кислота, содержащаяся в квашеной капусте, имеет антибактериальный эффект и препятствует возникновению перхоти, предотвращает выпадение волос.

Чем полезна квашеная капуста для мужчин

Квашеная капуста улучшает мужское здоровье, повышает потенцию. Сок квашеной капусты является отличным средством борьбы с похмельем. Он способствует распаду этилового спирта и выводит его из организма, устраняет головные боли и общее недомогание.

Чем вредна квашеная капуста

Главная опасность квашеной капусты – высокое содержание соли, используемой при приготовлении этого продукта. Избыток соли приводит к задержке воды в организме и отекам, повышает давление, увеличивает риск мочекаменной болезни и других заболеваний почек, инфарктов и инсультов.

Еще один недостаток этого продукта – большая концентрация гистамина. Именно это вещество выбрасывается в кровь при аллергии. Поэтому квашеная капуста увеличивает риск реакций на другие продукты.

В квашеной капусте содержатся продукты брожения, образующие молочную и уксусную кислоту. Комбинация этих кислот и клетчатки, содержащаяся в капусте, приводит к повышенному газообразованию. Квашеная капуста запрещена в период грудного вскармливания, она может вызвать колики у новорожденного.

Квашеная капуста не показана людям с повышенной кислотностью желудка, заболеваниями поджелудочной железы, при обострении гастрита и наличии язвы желудка, при почечной недостаточности, при конкрементах в желчном пузыре.

В большом количестве она способна вызвать диарею.

Читайте также: