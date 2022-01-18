Лечение тяжелой алкогольной зависимости: ученые изобрели способ с кетамином и психотерапией

Люди с тяжелым алкогольным расстройством смогли дольше отказаться от употребления алкоголя, когда их лечили низкими дозами кетамина в сочетании с психотерапией.

Низкие дозы кетамина в сочетании с психотерапией эффективно лечат тяжелую алкогольную зависимость.

Исследование кетамина для уменьшения рецидива алкоголя проводилось под руководством Университета Эксетера и финансировалось Советом медицинских исследований.

Как сообщает Science Daily, в эксперименте участвовали 96 человек с тяжелой алкогольной зависимостью. Предварительно они прошли детоксикацию и не пили спиртное.

Добровольцев случайно разделили на четыре группы. У каждой был свой вариант лечения: кетамин и психотерапия, кетамин и лекции о вреде алкоголя, плацебо и психотерапия или плацебо и лекции.

Все участники исследования еженедельно получали три капельницы с кетамином или физраствором. Также добровольцы прошли семь полуторачасовых сеансов терапии или учебы. Частоту рецидивов учёные отслеживали в течение 6 месяцев после лечения.

Группа кетамина и психотерапии оставалась полностью трезвой 162 дня из 180, т.е. показатель умеренности – 87%. Это значительно выше, чем в любой другой группе – лечение было в 2,5 раза более эффективным.

Команда также нашла некоторые доказательства того, что кетамин и терапия могут предотвратить любое употребление алкоголя в течение шести месяцев. У пациентов, получавших кетамин, снизился уровень депрессии через три месяца и улучшились функции печени.

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"Алкоголизм может разрушить жизнь, и нам срочно нужны новые способы избавления пациентов от алкогольной зависимости. Мы обнаружили, что контролируемые низкие дозы кетамина в сочетании с психологической терапией могут помочь людям избегать алкоголя дольше. Это чрезвычайно обнадеживающе, поскольку мы обычно видим, что трое из каждых четырех человек возвращаются к употреблению алкоголя в течение шести месяцев после отказа от спиртного, поэтому данный результат является значительным улучшением", — сказала ведущий автор профессор Селия Морган из Университета Эксетера.

По словам медиков, количество смертей от алкоголя удвоилось с начала пандемии, а это значит, что новые методы лечения нужны как никогда раньше.

"Ранее существовали определенные беспокойства относительно использования кетамина у алкоголиков из-за проблем с печенью, но это исследование показало, что кетамин безопасен и хорошо переносится в клинических условиях. На самом деле мы выявили улучшение функции печени в группе кетамина из-за того, что они употребляли гораздо меньше алкоголя", — объяснила врач.