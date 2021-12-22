Легко и просто: роскошные новогодние десерты на скорую руку

Чем меньше ингредиентов и проще рецепт, тем лучше!
Эти небанальные десерты сможет приготовить даже человек, ни разу не включавший духовку.
Орешки пекан с корицей и какао
Возьмите чашку орешков пекан, немного какао-порошка, молотую корицу и сахар. Нагрейте сливочное масло, добавьте специи, орехи, а затем запекайте до появления аромата и теплой. Новогодне-рождественский десерт готов!
Груша в пряном соусе
В состав соуса входят горький шоколад, молотая корица, мускатный орех, душистій перец и гвоздика.
В порции – всего 217 калорий. Рецепт прост, как и обещали.
Ингредиенты
- 4 среднеспелые груши
- 3/4 стакана несладкого яблочного сока
- 1/4 стакана красного сухого вина
- палочка корицы
Пряный шоколадный соус
- 100 г горького шоколада
- щепотка молотой корицы
- щепотка молотого мускатного ореха
- щепотка молотого душистого перца
- щепотка молотой гвоздики
Приготовление
У каждой груши удалите сердцевину, оставив плодоножку невредимой. Очистите. При необходимости отрежьте нижнюю часть, чтобы они стояли вертикально. В скороварке или сотейнике смешайте яблочный сок, вино и добавьте палочку корицы.
Положите груши в смесь. Накройте крышкой. Готовьте 7 минут. Переложите груши на десертные тарелки.
Шоколад и специи смешайте в миске, поставьте в микроволновку или на паровую баню. Нагревайте до 2-3 минут, помешивая каждые 30 секунд, пока шоколад не растает. Полейте соусом груши перед подачей.
Печенье с желейной серединкой
Ингредиенты
- 1/2 стакана сливочного масла, размягченного
- 1 стакан сахара
- 1 яйцо
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 1 1/2 стакана муки
- 1/2 чайной ложки соли
- джем
Приготовление
Сделайте тесто, смешав влажные ингредиенты, затем добавьте муку и соль. Положите тесто в холодильник как минимум на 3-4 часа или на ночь. Охлаждение теста для печенья действительно помогает ему сохранить идеальную форму отпечатка пальца, когда они позже будут в духовке.
Сделайте из теста шарики шарики из теста диаметром 3-5 см и положите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Нажмите большим пальцем на каждое печенье, но убедитесь, что не нажимайте слишком сильно, чтобы тесто не разорвалось.
Выпекайте 10-12 минут, после охлаждения положите джем в центр каждого печенья.
Легкие яблочно-клюквенные чипсы
Грецкие орехи, молотая корица, клюква, коричневый сахар – это аромат Нового года и Рождества.
Ингредиенты
- 1 ст. ложка сливочного масла
- 3/4 стакана обыкновенного овсянки
- 1/4 стакана измельченных грецких орехов
- 3 ст. ложки жидкого меда
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- 1/2 фунта кулинарных яблок, очищенных от кожуры, сердцевины и нарезанных ломтиками
- 3/4 стакана свежей или замороженной клюквы
- 1/4 стакана коричневого сахара
- 3/4 стакана апельсинового сока
- 2 ст. ложки кукурузного крахмала
Приготовление
Растопите сливочное масло. Добавьте овес, грецкие орехи, 3 ст. ложки меда и 1/2 чайной ложки корицы. Разогревайте 5-8 минут, пока овес и грецкие орехи не начнут поджариваться. Переложите смесь на тарелку для охлаждения.
Добавьте яблоки, клюкву, коричневый сахар. В небольшой миске смешайте апельсиновый сок и кукурузный крахмал. Добавьте в яблочную смесь и перемешайте. Готовьте на огне еще 30 минут.
Дайте охладиться 10 минут перед подачей.
Бананы в темном шоколаде
Погружение ломтиков банана в темный шоколад не требует почти никаких кухонных навыков.
Ингредиенты
- 2 банана, очищенные и нарезанные на трети
- 6 палочек для мороженого
- 200 г молочного шоколада
- 2 ч. ложки кокосового масла
- 2 ст. ложки измельченной мякоти кокоса
- 2 ст. ложки измельченного поджаренного миндаля
- 1⁄2 чайной ложки морской соли в хлопьях
Приготовление
Застелите противень вощеной бумагой. Вставьте палочку в каждый кусочек банана. Разложите кусочки банана на противень. Заморозьте до жесткого состояния.
Соедините шоколад и кокосовое масло. нагрейте на паровой бане.
Окуньте каждый кусочек банана в растопленный шоколад по одному. Посыпьте кусочки банана кокосом, миндалем, морской солью в хлопьях.
Выложите на подготовленный противень. Поставьте в холодильник до отверждения примерно на 20 минут.