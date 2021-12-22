Легко и просто: роскошные новогодние десерты на скорую руку

Легко и просто: роскошные новогодние десерты на скорую руку

Чем меньше ингредиентов и проще рецепт, тем лучше!

Эти небанальные десерты сможет приготовить даже человек, ни разу не включавший духовку.

Орешки пекан с корицей и какао

Возьмите чашку орешков пекан, немного какао-порошка, молотую корицу и сахар. Нагрейте сливочное масло, добавьте специи, орехи, а затем запекайте до появления аромата и теплой. Новогодне-рождественский десерт готов!

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Груша в пряном соусе

В состав соуса входят горький шоколад, молотая корица, мускатный орех, душистій перец и гвоздика.

В порции – всего 217 калорий. Рецепт прост, как и обещали.

Ингредиенты

4 среднеспелые груши

3/4 стакана несладкого яблочного сока

1/4 стакана красного сухого вина

палочка корицы

Пряный шоколадный соус

100 г горького шоколада

щепотка молотой корицы

щепотка молотого мускатного ореха

щепотка молотого душистого перца

щепотка молотой гвоздики

Приготовление

У каждой груши удалите сердцевину, оставив плодоножку невредимой. Очистите. При необходимости отрежьте нижнюю часть, чтобы они стояли вертикально. В скороварке или сотейнике смешайте яблочный сок, вино и добавьте палочку корицы.

Положите груши в смесь. Накройте крышкой. Готовьте 7 минут. Переложите груши на десертные тарелки.

Шоколад и специи смешайте в миске, поставьте в микроволновку или на паровую баню. Нагревайте до 2-3 минут, помешивая каждые 30 секунд, пока шоколад не растает. Полейте соусом груши перед подачей.

Печенье с желейной серединкой

Ингредиенты

1/2 стакана сливочного масла, размягченного

1 стакан сахара

1 яйцо

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1 1/2 стакана муки

1/2 чайной ложки соли

джем

Приготовление

Сделайте тесто, смешав влажные ингредиенты, затем добавьте муку и соль. Положите тесто в холодильник как минимум на 3-4 часа или на ночь. Охлаждение теста для печенья действительно помогает ему сохранить идеальную форму отпечатка пальца, когда они позже будут в духовке.

Сделайте из теста шарики шарики из теста диаметром 3-5 см и положите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Нажмите большим пальцем на каждое печенье, но убедитесь, что не нажимайте слишком сильно, чтобы тесто не разорвалось.

Выпекайте 10-12 минут, после охлаждения положите джем в центр каждого печенья.

Kiersten Hickman

Легкие яблочно-клюквенные чипсы

Грецкие орехи, молотая корица, клюква, коричневый сахар – это аромат Нового года и Рождества.

Ингредиенты

1 ст. ложка сливочного масла

3/4 стакана обыкновенного овсянки

1/4 стакана измельченных грецких орехов

3 ст. ложки жидкого меда

1/2 чайной ложки молотой корицы

1/2 фунта кулинарных яблок, очищенных от кожуры, сердцевины и нарезанных ломтиками

3/4 стакана свежей или замороженной клюквы

1/4 стакана коричневого сахара

3/4 стакана апельсинового сока

2 ст. ложки кукурузного крахмала

Приготовление

Растопите сливочное масло. Добавьте овес, грецкие орехи, 3 ст. ложки меда и 1/2 чайной ложки корицы. Разогревайте 5-8 минут, пока овес и грецкие орехи не начнут поджариваться. Переложите смесь на тарелку для охлаждения.

Добавьте яблоки, клюкву, коричневый сахар. В небольшой миске смешайте апельсиновый сок и кукурузный крахмал. Добавьте в яблочную смесь и перемешайте. Готовьте на огне еще 30 минут.

Дайте охладиться 10 минут перед подачей.

Бананы в темном шоколаде

Погружение ломтиков банана в темный шоколад не требует почти никаких кухонных навыков.

Ингредиенты

2 банана, очищенные и нарезанные на трети

6 палочек для мороженого

200 г молочного шоколада

2 ч. ложки кокосового масла

2 ст. ложки измельченной мякоти кокоса

2 ст. ложки измельченного поджаренного миндаля

1⁄2 чайной ложки морской соли в хлопьях

Приготовление

Застелите противень вощеной бумагой. Вставьте палочку в каждый кусочек банана. Разложите кусочки банана на противень. Заморозьте до жесткого состояния.

Соедините шоколад и кокосовое масло. нагрейте на паровой бане.

Окуньте каждый кусочек банана в растопленный шоколад по одному. Посыпьте кусочки банана кокосом, миндалем, морской солью в хлопьях.

Выложите на подготовленный противень. Поставьте в холодильник до отверждения примерно на 20 минут.