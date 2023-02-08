Легко и вкусно: как обогатить питательным белком обычный салат

Чтобы приготовить сытный, насыщенный питательными веществами салат, добавьте любой из этих белковых ингредиентов.

Есть много способов сделать ваши салаты сытнее. Это не так уж сложно – все начинается с выбора и добавления правильных белков.

Белок может снизить уровень грелина (он же "гормон голода"), а также повысить уровень пептидных гормонов YY, обеспечивающих чувство сытости.

Исследования показывают, что рацион с высоким содержанием белка может привести к потреблению меньшего количества калорий, что в конечном итоге поможет удерживать свой идеальный вес.

Американская эксперт-диетолог Лорен Манакер поможет выбрать вкусные и насыщенные белком продукты для салата.

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Читайте дальше, чтобы узнать, какие продукты, по мнению врача, могут обогатить блюдо белком, а значит позволят увеличить его потребление без ущерба для фигуры.

Нут

"Независимо от того, жареный или вареный, нут является одним из самых простых источников белка", — рассказывает Манакер.

Добавление 1/4 стакана нута в зеленый салат может увеличить содержание белка в нем примерно на 6 граммов.

Красная фасоль

Лишь чайная ложка фасоли превратит легкий ланч в сытное блюдо, насыщая его почти 6 граммами белка.

"Красная фасоль является источником растительного белка, клетчатки и множества питательных микроэлементов", — объясняет диетолог.

Киноа

Эта крупа содержит 8 г белка и 5 г клетчатки на чашку, что позволяет поддерживать пищеварение.

"Не считайте киноа только источником углеводов", — советует диетолог.

Семга

Вместо того чтобы подавать красную рыбу с рисом и овощами, попробуйте добавить рыбу к салату.

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В отличие от других популярных мясных салатов, таких как куриный или салат говядиной, лосось повышает содержание белка в блюде, поскольку содержит более 37 граммов белка на 150 граммов филе. По словам специалистов, эта замечательная рыба также богата микроэлементами, которые, как показывают исследования, могут быть полезны для здоровья мозга и сердца.

"Лосось является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые помогают поддерживать здоровье сердца", — говорит врач.

Рыба – это также источник высококачественного белка, который обогатит легкий салат.

Яйца

"Сваренные вкрутую яйца обогащают блюдо высококачественным белком, а также рядом питательных веществ, таких как холин, йод и витамин В12", — говорит Манакер.

Одно большое яйцо содержит всего около 77 калорий, что делает его сытным, но низкокалорийным ингредиентом салата.

Также напомним, как приготовить яйцо пашот в микроволновке.

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