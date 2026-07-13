Какие косметические процедуры нельзя делать летом / © pexels.com

Реклама

Некоторые из них могут сделать кожу чрезвычайно чувствительной к ультрафиолету, спровоцировать пигментные пятна, раздражение или даже ожоги.

Эксперты советуют планировать отдельные косметологические процедуры на осень или зиму, когда солнечная активность значительно ниже.

Почему некоторые косметические процедуры опасны летом

После многих косметологических манипуляций защитный барьер кожи временно ослабевает. В этот период ультрафиолетовые лучи легче проникают в глубокие слои кожи, увеличивая риск:

Реклама

появления пигментных пятен;

солнечных ожогов;

длительного покраснения;

воспалений;

медленного заживления.

Именно поэтому после процедуры косметологи рекомендуют избегать прямого солнца и ежедневно использовать солнцезащитный крем из SPF 50.

Глубокий химический пилинг

Химические пилинги на основе кислот эффективно обновляют кожу, выравнивают тон и уменьшают морщинки. Однако после процедуры верхний слой эпидермиса становится очень уязвимым.

В летнюю жару даже непродолжительное пребывание на солнце может привести к появлению темных пятен или неравномерной пигментации. Именно поэтому глубокие пилинги лучше планировать на холодное время года.

Лазерное омоложение

Лазер стимулирует обновление кожи и выработку коллагена, однако после процедуры ткани нуждаются в покое.

Реклама

Если в этот период активно загорать, можно получить раздражение или стойкую гиперпигментацию. Поэтому врачи рекомендуют избегать интенсивного солнечного излучения до и после лазерного лечения.

Лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция не запрещена летом полностью, однако требует строгого соблюдения правил.

Перед процедурой не рекомендуется загорать, а после нее необходимо несколько недель беречь обработанный участок от солнца и регулярно наносить SPF 50. Особенно это касается открытых зон — лиц, рук и ног.

IPL-процедуры

Фотоомоложение и лечение сосудов с помощью интенсивного импульсного света (IPL) также повышают фоточувствительность кожи.

Реклама

После таких процедур солнечное излучение может вызвать нежелательную пигментацию и продлить процесс восстановления.

Микронидлинг

Во время микронидлинга на коже создаются тысячи микроскопических проколов, запускающих естественное восстановление.

В первые дни после процедуры кожа особенно чувствительна к ультрафиолету, поэтому без должной защиты риск раздражения значительно возрастает.

Процедуры с ретинолом и высокими концентрациями кислот

Профессиональные уходовые процедуры, содержащие ретинол, гликолевую или другие активные кислоты, значительно повышают чувствительность кожи к солнцу.

Реклама

Если избежать таких процедур невозможно, необходимо строго соблюдать рекомендации косметолога по защите от ультрафиолета.

Удаление пигментных пятен и татуировок лазером

После удаления лазерного пигмента или татуировок кожа проходит длительный этап заживления.

Попадание солнечных лучей в этот период может не только усугубить результат, но и привести к появлению новых пигментных пятен.

Какие процедуры можно делать летом

Не все косметологические процедуры нуждаются в переносе на осень. В большинстве случаев безопасными считаются:

Реклама

легкие увлажняющие уходы;

массаж лица;

ферментные маски;

поверхностные процедуры без повреждения кожи;

инъекции ботулотоксина и филеров (при соблюдении рекомендаций врача относительно солнца).

Как защитить кожу после косметологических процедур

Чтобы избежать осложнений:

используйте солнцезащитный крем SPF 50;

не загорайте по меньшей мере несколько дней или столько, сколько рекомендовал врач;

носите шляпу с широкими полями;

откажитесь от солярия;

не посещайте сауну и не перегревайте кожу в первые дни после процедуры.

FAQ

Можно ли производить лазерную эпиляцию летом?

Да, но только при условии, что вы не загорали до процедуры и тщательно защищаете кожу после нее. Открытые участки необходимо регулярно покрывать солнцезащитным кремом SPF 50 и избегать прямых солнечных лучей.

Можно ли делать пилинг летом?

Реклама

Глубокие и срединные кислотные пилинги летом нежелательны из-за высокого риска пигментации. Если очищение необходимо, косметологи обычно рекомендуют более щадящие ферментные или поверхностные процедуры, которые подбираются индивидуально.

Новости партнеров