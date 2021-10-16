Личная гигиена мальчиков-подростков: как правильно ее соблюдать и приучать ребенка к чистоте

Личная гигиена мальчиков-подростков: как правильно ее соблюдать и приучать ребенка к чистоте

Поговорим о гигиене мальчиков.

Как правильно соблюдать гигиену мальчиков? Что нужно мыть, кто это должен делать?

Щепетильность и стеснительность отходят на второй план, когда речь идет о здоровье.

"Регулярно напоминать и поощрять, а прежде развивать навыки соблюдения правил интимной гигиены. Это влияет не только на здоровье, но и на уверенность ребенка в себе", - пишут медики в МОЗ.

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Так что нужно мыть, кто это должен делать и как? Все ответы на вопросы - далее в материале.

Правила соблюдения интимной гигиены мальчика

От рождения и до наступления полового созревания процедура соблюдения интимной гигиены мальчика - это ежедневное подмывание наружных половых органов.

Без необходимости больше ничего делать не нужно. Ребенка нужно подмывать обычной водой (температура которой примерно равна температуре тела) без добавления каких-либо трав, настоев или веществ.

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Кипятить воду также не стоит. Лучше подмывать ребенка при смене подгузника, а также после каждой дефекации, и перед сном.

Полезно учить ребенка правилам ухода за собой и формировать навыки заботы о собственной гигиене уже с дошкольного возраста:

ежедневно принимать душ мыть руки до и после туалета дважды в день мыть водой паховую зону и половые органы;

для интимной гигиены следует использовать отдельное полотенце использовать натуральное нижнее белье;

Также родителям необходимо проговорить с подростками особенности интимной гигиены при половом созревании.

Появляется оволосение в лобковой зоне, а также обычно у мальчиков в период полового созревания в 12-16 лет - непроизвольные семяизвержения - поллюции. Мальчикам стоит рассказать, что семяизвержение часто случаются во время сна. После этого необходимо помыть половые органы и сменить нижнее белье на чистое.

Говорите откровенно с детьми о том, что происходит с их телом и о том, как поддерживать интимную гигиену и чистоплотность. Они могут чувствовать не только смущение, но и страх. Поэтому ваша поддержка может помочь легко пережить сложный период пубертата, сформовать привычки и навыки, которые будут влиять на их дальнейшую жизнь и здоровье.

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