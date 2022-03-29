Лимон в повседневном рационе: Светлана Фус рассказала все о пользе и условиях употребления

Лимон в повседневном рационе: Светлана Фус рассказала все о пользе и условиях употребления

Цитрусовые — апельсины, мандарины, грейпфруты, помело и, конечно, лимоны, обычно присутствующие на нашем столе в холодное время года.

Сегодня речь идет о продукте, который каждому знаком с детства – о лимоне.

Его многие используют в повседневном рационе, добавляя к гарнирам, салатам, напиткам или десертам.

"Лимон принято считать источником аскорбиновой кислоты, потому что он кислый. Некоторые проводят "витаминизацию" от простуды именно лимоном, употребляя его дольками или добавляя в чай и другие напитки", – написала диетология Светлана Фус на своей странице в соцсети.

Впрочем, средний лимон, вес которого 60 г, действительно может дать организму 25 – 30 мг витамина С, что соответствует одной трети его суточной нормы.

Но мало кто съест свежий плод цитруса целиком с мякотью и кожурой. Поэтому рассчитывать на дольку лимона как на источник именно «аскорбинки» вряд ли стоит. Особенно когда его кладут в горячий напиток.

К сожалению, при попадании в горячую воду основное количество витамина разрушается.

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Лимон: витаминный состав

Кроме "аскорбинки" в лимонах присутствуют в небольших количествах витамины В6 и В1.

Среди минеральных веществ следует отметить кальций (12,2%) и медь (9%) содержащиеся в кожуре лимона. В ней же в 4 раза больше клетчатки (42%) и пектина (40%) чем в мякоти.

И хотя лимоны не являются рекордсменом по содержанию "аскорбинки", у них много других веществ, проявляющих свои полезные свойства. Это органические кислоты – лимонная и яблочная, фитонциды, рутин.

Флавоноиды гесперидин и диосмин улучшают кровообращение и помогают предотвратить развитие атеросклероза, а лимонен, нарингенин и кумарины оказывают противоопухолевое действие.

Однако следует отметить, что получить высокую дозу названных веществ, употребляя только лимоны очень сложно. И, тем не менее, регулярное употребление лимона, его цедры обогатят ваш рацион этими ценными веществами. Тем более что в лимонах их количество остается неизменным практически круглый год.

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Как есть лимоны и не навредить себе

Однако лимон не каждому человеку может быть полезен. Специфические белки цитрусовых и лимона в частности аллергены, особенно если эти плоды употреблять в больших количествах. Поэтому детям нужно давать лимон и другие цитрусовые их с осторожностью и в небольших количествах. Не стоит увлекаться лимонами и людям с повышенной кислотностью, язвой желудка и проблемной поджелудочной железой. В таких случаях лучше использовать не сам лимон, а его цедру.

Главное правило, которое следует соблюдать – есть лимон в разумных количествах.

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