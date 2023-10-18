Лишь 30 граммов на день этого продукта – и вы навсегда забудете о «плохом» холестерине

Чтобы никогда не было проблем с сердцем: что нужно делать и есть, чтобы снизить холестерин.
Высокий уровень холестерина в крови приводит к атеросклерозу, сердечному приступу, ишемической болезни сердца и инсульту. Чтобы уберечься от этих опасных недуг, нужно придерживаться достаточно простых рекомендаций врачей. Рассказываем, что нужно делать и чем питаться, чтобы вас не беспокоили сердечно-сосудистые заболевания.
Что такое «плохой» и «хороший» холестерин
«Плохой» холестерин – это липопротеиды низкой плотности, способные повреждать стенки сосудов и прикрепляться к ним. Затем ЛПНП притягивают к себе другие клетки организма, за счет чего увеличиваются в размере. Это приводит к образованию атеросклеротической бляшки. Холестерин может повышаться по многим причинам – неправильного питания, из-за наследственности или плохих привычек.
«Хороший» холестерин – это липопротеиды высокой плотности, они противоположны «плохому» холестерину, то есть мешают его прикреплению к стенкам сосудов. Также ЛПВП способны снижать концентрацию «плохого» холестерина в крови. Если уровень хорошего холестерина в организме достаточный, то он будет противостоять развитию атеросклероза. А если снижен, это может спровоцировать риск заболевания сердечно-сосудистой системы.
Как предотвратить развитие атеросклероза
Врачи советуют придерживаться нескольких простых рекомендаций.
- Следить за массой своего тела.
- Посмотреть свое питание, сменив на здоровое. Особенно это касается пожилых людей, им следует ограничить продукты, которые богаты жирами животного происхождения.
- Вести активный образ жизни. Очень помогает активная ходьба, если нет желания или возможности делать зарядку.
- Избавиться от вредных привычек, в частности от употребления алкогольных и табачных средств.
- Стоит раз в полгода проходить обследование у врача.
Что нужно есть, чтобы снизить «плохой» холестерин
Есть перечень продуктов, которые «убивают» эту проблему на раз, а заодно и все невзгоды, к которым приводит высокий уровень «плохого» холестерина.
- Орехи. Миндаль, фундук, кешью, арахис, грецкие и кедровые орехи. Поскольку они имеют большое содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Именно они снижают риск заболевания сердца и сосудов. Достаточно есть по 30 граммов в день этих орехов, чтобы не испытывать проблем с холестериновыми бляшками. Однако следует осторожничать тем, кто имеет аллергические реакции и следит за своим весом, поскольку орехи очень калорийны.
- Лосось, бобовые, ягоды – это самые главные «убийцы» холестерина. Благодаря этим продуктам печень имеет возможность вымывать его из организма.
- Продукты, богатые клетчаткой – чечевица, фасоль, брокколи, авокадо, яблоки.
- Семена – подсолнечника, льна, тыквенные, кунжут.
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