Лишь 30 граммов на день этого продукта – и вы навсегда забудете о «плохом» холестерине

Чтобы никогда не было проблем с сердцем: что нужно делать и есть, чтобы снизить холестерин.

Высокий уровень холестерина в крови приводит к атеросклерозу, сердечному приступу, ишемической болезни сердца и инсульту. Чтобы уберечься от этих опасных недуг, нужно придерживаться достаточно простых рекомендаций врачей. Рассказываем, что нужно делать и чем питаться, чтобы вас не беспокоили сердечно-сосудистые заболевания.

Что такое «плохой» и «хороший» холестерин

«Плохой» холестерин – это липопротеиды низкой плотности, способные повреждать стенки сосудов и прикрепляться к ним. Затем ЛПНП притягивают к себе другие клетки организма, за счет чего увеличиваются в размере. Это приводит к образованию атеросклеротической бляшки. Холестерин может повышаться по многим причинам – неправильного питания, из-за наследственности или плохих привычек.

«Хороший» холестерин – это липопротеиды высокой плотности, они противоположны «плохому» холестерину, то есть мешают его прикреплению к стенкам сосудов. Также ЛПВП способны снижать концентрацию «плохого» холестерина в крови. Если уровень хорошего холестерина в организме достаточный, то он будет противостоять развитию атеросклероза. А если снижен, это может спровоцировать риск заболевания сердечно-сосудистой системы.

Как предотвратить развитие атеросклероза

Врачи советуют придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Следить за массой своего тела.

Посмотреть свое питание, сменив на здоровое. Особенно это касается пожилых людей, им следует ограничить продукты, которые богаты жирами животного происхождения.

Вести активный образ жизни. Очень помогает активная ходьба, если нет желания или возможности делать зарядку.

Избавиться от вредных привычек, в частности от употребления алкогольных и табачных средств.

Стоит раз в полгода проходить обследование у врача.

Что нужно есть, чтобы снизить «плохой» холестерин

Есть перечень продуктов, которые «убивают» эту проблему на раз, а заодно и все невзгоды, к которым приводит высокий уровень «плохого» холестерина.

Орехи. Миндаль, фундук, кешью, арахис, грецкие и кедровые орехи. Поскольку они имеют большое содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Именно они снижают риск заболевания сердца и сосудов. Достаточно есть по 30 граммов в день этих орехов, чтобы не испытывать проблем с холестериновыми бляшками. Однако следует осторожничать тем, кто имеет аллергические реакции и следит за своим весом, поскольку орехи очень калорийны. Лосось, бобовые, ягоды – это самые главные «убийцы» холестерина. Благодаря этим продуктам печень имеет возможность вымывать его из организма. Продукты, богатые клетчаткой – чечевица, фасоль, брокколи, авокадо, яблоки. Семена – подсолнечника, льна, тыквенные, кунжут.

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