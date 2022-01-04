Лишь одна привычка поможет бороться со старением мозга – исследование

Исследования показывают, что это способствует нормальному функционированию мозга долгие годы.

Следует обратить внимание на новое новаторское исследование, проведенное в Швейцарии и опубликованное в научном журнале Neuroimage. Ученые из Университета Цюриха собрали убедительные свидетельства того, что принимаемые сегодня решения влияют на функции мозга.

Итак, как лучше защитить свой интеллект от возрастного расстройства?

Никогда не прекращайте учиться

Исследование показало, что постоянное обучение в течение жизни способствует крепкому функционированию мозга и познанию в пожилом возрасте. Если вы не используете свой интеллект, вы можете его потерять.

Ученые изучили функции мозга сотен пожилых людей и обнаружили, что у тех, кто имеет академический опыт, в течение семи лет гораздо меньше признаков дегенерации. Эти результаты свидетельствуют о том, что обучение оказывает положительное влияние на процесс старения.

«Кроме того, ученые также обрабатывали информацию быстрее и точнее – например, при совпадении букв, чисел шаблонов. В целом, снижение их производительности умственной обработки было ниже», – говорит автор первого исследования Изабель Хотц.

Также читайте Потеря памяти: ученые выяснили первопричину

исследование

Исследовательская группа отслеживала более 200 пожилых людей на протяжении более семи лет. Все включенные взрослые не проявляли признаков деменции, демонстрировали интеллект выше среднего и вели активную социальную жизнь.

В течение этого периода более 7 лет субъекты регулярно оценивались как нейроанатомически, так и нейропсихологически с помощью МРТ. Эти сканирования мозга позволили авторам исследования изучить как лакуны, так и гиперинтенсивность белого вещества на цифровых изображениях. Эти нейронные "дегенеративные процессы" появляются на МРТ как "черные дыры" или "белые пятна".

Другими словами, чем больше черных дыр и белых пятен видно на МРТ, тем больше ухудшение состояния мозга.

Исследователи не совсем уверены, почему эти дегенеративные процессы приводят к черно-белым аномалиям на сканировании мозга, но теоретизируют, что это явление, вероятно, вызвано отсутствием кровотока, потерей нейронов/нервных путей или мертвой тканью мозга. Как можно себе представить, эти наблюдаемые черные дыры и белые пятна могут нанести серьезный вред познанию и мышлению человека, особенно если эти дефекты расположены в особо важных нейронных областях.

Когда исследователи оценивали МРТ участников в течение периода отслеживания, стало очевидным, что имеющие академический опыт демонстрировали «значительно меньшее увеличение этих типичных признаков дегенерации мозга».

Также читайте Худший напиток для мозга вашего ребенка – новое исследование

Обучение не знает границ

Хотя эти выводы сосредоточены на «академиках» или получивших степень бакалавра, магистра или доктора, общее сообщение не ограничивается формальным академическим образованием. Если эта работа вдохновляет вас вернуться в школу, это здорово, но вам, конечно, не нужно платить за обучение, чтобы учиться понемногу каждый день.

Купите себе библиотечную карточку, которую вы откладывали годами, или наконец приступайте к тому, чтобы научиться играть в шахматы. Интернет облегчил, чем когда-либо раньше, учиться чему-то новому. Почти неограниченную информацию практически на любую тему, которую вы можете представить себе, вы сможете получить под рукой каждый раз, когда вы берете свой смартфон.

Возможности безграничны, а преимущества достойны усилий. Здравый ум в старости позволит вам оставаться независимыми, счастливыми и продуктивными до золотых лет.

Обучение создает «резервы мозга»

Предыдущие исследования ясно указывают на то, что когнитивные способности человека в любом возрасте в значительной степени определяются силой и целостностью связных нейронных сетей в их уме. Хотя это не может быть подтверждено, авторы исследования предполагают, что обучение помогает укреплять уже существующие нейронные сети и строить новые связи.

Итак, когда вы проведете 2022 год, изучая новый язык или рисовать, вы, вероятно, создадите более сильную нейронную сеть, к которой можно будет вернуться, когда старость неизбежно скажется на вашем мозге.

«Мы подозреваем, что высокий уровень образования приводит к увеличению нейронных и когнитивных сетей в течение жизни людей и что они, так сказать, накапливают резервы. В старости их мозг лучше компенсирует любые возникающие нарушения», – комментирует руководитель исследования и нейропсихолог Лутц Янке.