Льняное масло для похудения: диетолог развенчала популярный миф и рассказала, как его употреблять

Польза льняного масла

Преимущество льняного масла не только в том, что оно содержит полезные жирные кислоты Омега-6, Омега-3 и Омега-9, но и в оптимальном соотношении Омеги-6 к Омеге-3, а именно шесть к одному, что и определяет его пользу в профилактике и лечении сердечно-сосудистых, когнитивных, воспалительных и даже онкологических болезней.

Потребление льняного масла:

Снижает уровень холестерина, защищает сердечно-сосудистую систему.

Делает сосуды более эластичными, нормализует давление, уменьшает вероятность образования тромбов.

Снижает риск инсульта.

Регулирует гормональную систему.

Улучшает пищеварение и работу желудочно-кишечного тракта, ускоряет заживление повреждений слизистой желудка и кишечника, устраняет запоры.

Нормализует работу печени, помогает при болезнях мочеполовой системы, поддерживает работу почек

Положительно влияет на сетчатку глаза, улучшает зрение.

Поддерживает мозговую деятельность, улучшает когнитивные функции и психическое здоровье.

Повышает общий иммунитет организма.

Снимает воспаление кожи, лечит псориаз и экзему.

Эффективна в лечении ожогов.

Делает ногти и волосы здоровыми и крепкими.

Снижает риск заболевания раком.

Льняное масло для похудения

Распространено мнение, что льняное масло помогает для похудения, для этого рекомендуется принимать его утром или утром и вечером натощак по чайной ложке перед едой.

Врач эндокринолог Анастасия Соколова рассказывает, можно ли похудеть, выпивая льняное масло утром перед едой.

Благодаря большому количеству "хороших" жиров польза льняного масла бесспорна. Врач советует заправлять ею салаты, крупы и другие блюда в чистом виде (т.е. без термической обработки). Полезные жиры оказывают влияние на секрецию гормонов и построение полезных жиров в организме.

Одной из функций, которую выполняют полезные жиры, является сокращение желчного пузыря и выделение желчных кислот в кишечник для лучшего переваривания пищи.

Но, по словам Соколовой, употребление льняного масла для похудения путем потребления его утром натощак является мифом.

Более того, по словам врача, такой способ не только не поможет похудеть, но и наоборот, может навредить.

Каким образом потребление льняного масла натощак может навредить

По словам врача, если концентрированный жир (т.е. неразбавленное масло) в необработанном виде выпить с утра натощак, то в организме начнется усиленная активация желчных кислот в момент не переваривания пищи. Как следствие, аппетит может ухудшиться, но появятся такие симптомы как чувство горечи и жжение во рту, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

Причиной ухудшения самочувствия в таком случае будет "резкое, нефизиологическое сокращение желчного пузыря натощак".

Как отмечает Анастасия Соколова, люди употребляют льняное масло с утра также из-за того, что резкий выброс желчных кислот натощак приводит к улучшенной моторике кишечника. Скорее всего, люди пьют льняное масло, чтобы спровоцировать стул и похудеть. Но это миф.

Гораздо здоровее будет, если регулярный стул станет результатом комбинированной пищи, сбалансированного рациона и физической активности. "Для этого не обязательно сокращать желчный пузырь с помощью льняного масла".

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