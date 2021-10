Лучшая диета после 50 лет: диетолог рассказал о способе питания

Во Всемирный день здорового питания говорим о меню тех, кому за...

С возрастом важно найти способ питания, который вам не только понравится, но и поможет оставаться здоровыми и без лишнего веса. Но с длинным списком диет, которые сейчас существуют, найти правильную диету иногда проблематично.

По словам диетологини Рейчел Дикман, одной из лучших диет после 50 лет является средиземноморская диета.

Что такое средиземноморская диета?

"Средиземноморская диета считается одной из лучших для общего здоровья и долголетия, и последние исследования показывают, что чем больше пожилые люди придерживаются этой диеты, тем дольше живут", — говорит Дикман.

Средиземноморская диета — это не голодание, а соблюдение некоторых норм, которых придерживаются в таких странах, как Греция и Италия.

Впервые средиземноморская диета возникла в Америке после того, как исследователи обнаружили, что люди из этих регионов практически не жаловались на сердечные заболевания.

Также читайте Список овощей, которые заменят искусственные витамины осенью

"Средиземноморская диета — это не строгая диета, а, скорее, схема питания, состоящая преимущественно из фруктов, овощей, цельных зерен, бобов и бобовых, а также орехов и семян", — говорит Дикман.

Меню содержит умеренное количество морепродуктов, птицы, молочных продуктов и яиц.

По словам диетологини, одно из основных ограничений — красное мясо, его употребляют изредка. А обработанные продукты и рафинированные углеводы вообще нужно исключить из рациона.

Средиземноморская диета богата клетчаткой

Один из важнейших пунктов средиземноморской диеты для людей старше 50 лет — употребление необработанных продуктов с высоким содержанием клетчатки.

"Клетчатка очень важна для здорового питания, особенно с возрастом", — говорит Дикман.

Это помогает нам поддерживать здоровый вес, поддерживая нас сытыми после еды, способствует регулярности работы кишечника и здоровому микробиому кишечника, снижает уровень холестерина, помогает защититься от рака толстой кишки и способствует стабильному сахару в крови.

Оливковое масло полезно для питания

Оливковое масло является основным компонентом средиземноморской диеты и чрезвычайно полезно для здоровья сердца после 50-ти. По словам врача, оливковое масло богато здоровыми для сердца мононенасыщенными жирами, которые, как известно, снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повышают уровень допустимого холестерина (ЛПВП)

Оливковое масло также содержит особое растительное соединение под названием полифенол. По словам диетологини, он борется с повреждением свободными радикалами, связанными со старением, и имеет потенциал замедлять развитие болезней, связанных со старением, таких как болезни сердца, рак и нейродегенеративные заболевания.

Также читайте Еще 12 признаков рака, которые обычно игнорируют женщины

Это может помочь женщинам после менопаузы

Средиземноморская диета снижает риск ожирения у женщин в постклимактерическом и менопаузальном периоде.

Согласно исследованию The Journal of the North American Menopause Society, ожирение во время менопаузы может привести к умеренным и тяжелым проблемам со здоровьем, поэтому соблюдение средиземноморской диеты может помочь облегчить эти стрессы во время менопаузального процесса.

Как питаться на средиземноморской диете

Как сказала врач, эта диета не предусматривает строгого соблюдения определенных режимов, а скорее, введение здоровых для сердца продуктов питания и ограничение тех продуктов, которые могут вызвать проблемы для людей среднего возраста.

Если вы ищете идеи о том, как начать питаться правильно, посмотрите на этот список продуктов, которые можно купить как в магазине, так и на рынке.

ТСН

12 продуктов, которые нужно купить, если вы на средиземноморской диете

овощи (всех цветов),

фрукты,

орехи,

молоко и молочные продукты,

морепродукты,

птица,

зелень,

семена,

рыба,

полезные масла,

специи

Читайте также: Тыквенное масло обладает удивительными скрытые преимущества

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку