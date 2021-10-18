Лучшая еда, которую можно есть, чтобы дожить до 100 лет

Лучшая еда, которую можно есть, чтобы дожить до 100 лет

Этого вы точно не ожидали.

Еда является важным фактором долгой и здоровой жизни. Но многие из нас любят вредные для здоровья блюда и не могут себе отказать в удовольствии.

В исследовании, которое длилось 18 лет, и теперь опубликовано в издании Circulation, медики исследовали состояние участников, которые употребляли много красного мяса, обработанных продуктов, рафинированных зерен и сахара, а также тех, кто благоразумно подходил к рациону и ел в основном бобовые, овощи, фрукты, птицу, рыбу и продукты из цельного зерна.

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Исследователи обнаружили, что те, кто придерживался разумной диеты, заметили на 17% снижение общего риска смертности и на 28% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперимент также показал, что общая смертность людей на мясном рационе возросла на 21%, а смертность от сердечно-сосудистых поднялась на 22%.

Итак, если диета играет ключевую роль в том, как долго мы живем, то какие продукты лучше употреблять? Посмотрев на места в мире, где люди живут дольше, мы обнаружили, что одним из лучших продуктов, которые можно есть, чтобы дожить до 100 лет, является фасоль.

Питание для более долгой жизни

Голубые зоны мира

Исследователи изучали так называемые голубые зоны мира, где живет наибольшее количество долгожителей, и обнаружили много сходств в питании и образе жизни между регионами — одна из них — потребление бобовых.

Исследователи взяли эти выводы и создали так называемую диету "голубых зон", как средство, помогающее людям продлить жизнь.

По данным The American Journal of Lifestyle Medicine, у жителей в этих регионах есть 9 общих знаменателей, которых они придерживаются в своем образе жизни и питании. Двигательная активность и скромное потребление вина входят в их число.

Также долгожители употребляют в пищу много растительной пищи, при этом большой упор делают на бобовые. Оказалась, что фасоль является "краеугольным камнем столетней диеты".

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Почему фасоль так важна?

Исследователи диеты "голубых зон" обнаружили, что люди в этих районах, прожившие дольше, съедали примерно одну полную чашку фасоли в день, и когда вы прочитаете о пользе бобов для здоровья, вы начнете понимать, почему.

Во-первых, фасоль богата растительным белком и клетчаткой и почти не содержит ни одного жира. Например, в 1 стакане черной фасоли вы потребляете 15 г белка, 15 г клетчатки и меньше одного грамма сахара и жира.

Получение достаточного количества клетчатки связано с длительным, здоровой жизнью, и согласно геронтологических обществом Америки, было установлено, что это снижает риск депрессии, гипертонии, диабета и даже деменции.

Фасоль также содержит мощный антиоксидант под названием полифенол, который, как обнаружили исследователи, также может способствовать здоровому старению.

Согласно обзору Международного журнала молекулярных наук, полифенол содержится во многих различных видах бобов (черный, почечный, красный, Пинто) и, как было доказано, обладает противовоспалительным, противодиабетическим, против ожирения и сердечно-сосудистую систему — защитные свойства.

Фасоль в вашем рационе

Стоит включить бобовые в свой рацион, чтобы получить больше белка, клетчатки и антиоксидантов, которые помогут вам продлить жизнь.

Вы можете попробовать их на завтрак в что-то вроде этого вегетарианского омлета из черной фасоли или на обед с этим быстрым и легким куриным буррито с Фахита из курицы. И если вы ищете, что приготовить из белой фасоли, вам понравятся эти обжаренные гребешки с белой фасолью и шпинатом.

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