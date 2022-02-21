Лучшая листовая зелень для похудения: диетолог назвала полезнейший продукт и правила его употребления

Лучшая листовая зелень для похудения: диетолог назвала полезнейший продукт и правила его употребления

Употребление листовой зелени способно снизить риск сердечных заболеваний, а также как кровяное давление, так и уровень холестерина, не говоря уже о поддержании функций мозга.

Множество видов листовых зеленых овощей — от капусты до салата, — несут пользу для здоровья. Однако, когда речь заходит о похудении, есть лидер среди остальных.

«Шпинат возглавляет мой список лучших зеленых листьев для похудения по нескольким причинам», — говорит диетологиня Дженни Чемпион.

Шпинат, по ее словам, «супер низкокалорийный». Она добавляет, что 100 г сырого шпината содержат всего 23 калории.

Вторая причина, по которой шпинат является лучшей листовой зеленью для похудения, связана с минимальной частью углеводов, содержащихся в нем.

100 г сырого шпината содержат 1,43 г углеводов.

culturemeter.od.ua

«Исследования снова и снова показывают, что сокращение углеводов способствует снижению веса», — говорит врач.

Шпинат — отличный способ поддерживать потребление овощей на низкоуглеводной диете.

Наконец, шпинат — продукт со «сверхвысоким содержанием клетчатки, которая обеспечивает продолжительное чувство сытости и регулярный стул».

Однако перебор со шпинатом может привести к обратному эффекту — нарушить работу щитовидной железы и затруднить похудение. Кроме того, употребление большого количества шпината может привести к образованию камней в почках, особенно если вы склонны к камнеобразованию.

Чтобы получить максимальную пользу от шпината, ешьте его в пределах допустимого, За день можно употреблять до 300 г шпината.