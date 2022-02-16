Лучшая пищевая привычка, подавляющая вашу тягу к сахару

Тяга к сладкому – это мощная приобретенная привычка, для преодоления которой нужна тренировка.

Первым шагом к преодолению острой тяги к конфетам, газировке, печенью и другим сладостям является признание того, с чем вы сталкиваетесь.

Диетологи предлагают один из эффективных способов изменить поведение – «постепенно притупить тягу к промышленным сладостям», сосредоточив внимание на качестве пищи.

Если вы захотите постепенно есть меньше обработанных продуктов и больше целостных продуктов, чтобы обуздать влечение к сладкому. Ваши вкусы со временем изменятся: у одних это может занять несколько дней, у других больше.

Но вы обнаружите, что овощи становятся вкуснее, а фрукты слаще. У нас есть люди, которые начинают нашу программу, говоря, что фрукты не очень сладкие, а позже говорят, что они вкусны как десерт.

Самый простой способ начать изменять остроту вкуса – это фрукты вместо сладких продуктов, таких как десерты с высоким содержанием сахара, подслащенные напитки и другие продукты с высокой степенью переработки.

Ни у кого никогда не развивалась зависимость от сахара из-за того, что он кушал слишком много фруктов. Следовательно, один из способов контролировать влечение к сладкому — есть их больше.

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Замените сладкие продукты фруктами, чтобы обуздать тягу к сахару

Фрукты богаты питательными веществами и содержат много пищевых волокон, которые дольше хранят пищу в вашем желудке, чтобы предотвратить голод. Он также контролирует уровень сахара в крови, поскольку многие фрукты содержат растворимую клетчатку, которая действует как гель в вашем кишечнике и помогает модулировать уровень сахара в крови.

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Сочетайте фрукты с другими продуктами, богатыми клетчаткой, чтобы поскорее подавить тягу к сахару

Для тех, кто хочет побороть тягу к сладкому, должна быть цель №1: сытость на калорию. Ее можно достичь путем выбора продуктов, которые создают самый высокий уровень сытости и остаются в желудке дольше всего с наименьшей стоимостью калорий.

Человек должен есть фрукты не сами по себе, а в сочетании с другими богатыми клетчаткой пищевыми продуктами, такими как овощи. Это позволит ей похудеть, что также поможет контролировать уровень сахара в крови. Вы также можете попытаться сочетать фрукты с белками и жирами, такими как орехи и семена без добавления сахара, чтобы дольше оставаться сытым. Но учтите, что нет единого подхода для всех.

Правильное питание: одна из ошибок – есть большое количество сладостей / Pexels

Лучшие фрукты, подавляющие тягу к сладкому

Все фрукты подавляют тягу к сахару благодаря высокому содержанию клетчатки. Кроме того, все виды фруктов содержат полезные витамины.

Чтобы узнать другие способы получить больше клетчатки в своем рационе, посмотрите 5 пищевых привычек, чтобы избежать резкого повышения сахара в крови.