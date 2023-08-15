Лучшая поза для сна – рекомендации ученых

Неправильная поза во время сна может вызвать боль в спине, храп или другие проблемы.

Если человек ежедневно спит полноценные 8 часов, однако в неправильной позе, это может вызвать ряд неприятных ощущений, например, боли в спине. Ученые утверждают, что нередко преодолеть эти трудности можно, всего-навсего сменив позу сна.

Об этом пишет BBC.

Чтобы узнать больше о лучшей позе для сна, исследователи испытали различные методы, в частности снимали людей во время сна или использовали отслеживающие их движения устройства.

Так, ученые из Гонконга разработали прибор, который на основе инфракрасного излучения мог зафиксировать позу человека даже через толстое одеяло.

Ученые из Дании, которые использовали небольшие датчики движения, прикрепленные к бедрам, верхней части спины и плечам добровольцев, установили, что более половины времени в постели люди проводят, лежа на боку. Около 38% времени – лежа на спине, а 7% – на животе.

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Им удалось установить, что с возрастом люди все больше времени спят на боку. Так дети в возрасте трех лет и старше проводят примерно одинаковое количество времени во всех трех положениях. А вот младенцы почти все время спят на спине. Все потому, что их укладывают в кроватку таким образом из соображений безопасности.

Еще одна закономерность, которую показали исследования, утверждает, что спать на правом боку лучше, чем на левом. Участники, предпочитавшие такую позицию, имели несколько лучшее качество сна.

Итак, сон на боку самый распространенный – но есть ли такая самой лучшей для нас?

Небольшое исследование, во время которого люди могли спать как угодно, показало, что те, кто спал на правой стороне, спали получше, чем на левой, а за ними шли те, кто спал на спине.

В другом исследовании ученые выясняли, как спят моряки на торговых контейнеровозах, где пространство в каютах ограничено. Оказалось, что респираторные нарушения, такие как храп, случались чаще, когда моряки спали на спине. Это совпадает с общим представлением о том, что сон на спине провоцирует храп и даже апноэ – остановку дыхания во сне.

При этом выяснилось, что лежание на боку помогает очистить верхние дыхательные пути и не позволяет язычку в задней части горла и западать. А это уменьшает проявления храпа. В отдельных случаях смена позиции для сна со спины на бок полностью решала проблему ночного апноэ.

Но это не значит, что сон на боку подходит для всех или панацеей от любой боли.

Исследователи из Западной Австралии наблюдали добровольцев в течение 12 часов ночью с помощью автоматических камер. Они обнаружили, что регулярно просыпавшиеся с болями в шее больше времени спали в определенных позах на боку, в частности в скрученном положении. А люди, которые спали в более прямом положении на боку, имели меньшую боль в шее.

Во время исследования среди пожилых людей, участвовавших в фитнес-программе в Португалии, людям с болью в спине предложили спать на боку, а тем, у кого болит шея – попытаться спать на спине. Через четыре недели 90% участников сказали, что их ощущение боли уменьшилось. Такой результат поражает, но есть нюансы. В исследовании приняли участие только 20 человек, а это небольшая выборка – поэтому невозможно заключить, что это простое изменение позы сна будет оказывать положительное влияние на всех, кто страдает от боли в спине или шее.

Еще одна болезнь, на которую может влиять положение во время сна, это изжога. Страдающим от этого состояния рекомендуют больше спать на левом боку. Точного объяснения этому пока нет, но медики предполагают, что сон на левой стороне позволяет держать точку перехода пищевода в желудок выше уровня желудочной кислоты. Таким образом она не выбрасывается в пищевод и не вызывает жгучее чувство. В то время как сон на правой стороне, вероятно, расслабляет нижний сфинктер пищевода, позволяя кислоте выйти в высший отдел.

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А как насчет спания на животе? Некоторые исследователи установили, что такая поза может быть связана с ощущением боли в челюсти. Кроме того, она может вызвать перенапряжение мышц лица, что ведет к более быстрому формированию морщин.

В общем, тем, кто просыпается с ощущением дискомфорта, исследователи советуют вести дневник и фиксировать, в каком положении вы чувствовали себя лучше. Но при этом не слишком зацикливаться на мыслях о позе для сна, ведь это может вызвать проблемы с засыпанием – нежелательный побочный эффект попыток сделать свой сон лучше.

Выводы исследования

Во-первых, при прочих равных условиях несколько преимуществ имеет сон на боку, но при этом важна конкретная поза, а также сторона, на которой вы спите. В то же время спание на спине часто усиливает храп.

Если же ваша текущая поза не дает вам хорошо выспаться, следует попробовать новые положения.

Напомним, раньше мы писали, почему японцы не пахнут потом, не любят духи и не едят много мяса.

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