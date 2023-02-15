Лучшая рыба для похудения: диетолог составила список

Есть несколько видов рыбы, которые идеально подходят для здорового похудения.

Употребление рыбы может улучшить ваше зрение и снизить риск как сердечных заболеваний, так и болезни Альцгеймера, не говоря уже о том, что поможет вам похудеть.

По данным Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США, взрослый человек должен съедать примерно 2-3 порции или по крайней мере 200-250 граммов рыбы еженедельно. А это значит, что нужно включить несколько разных видов морепродуктов в свой рацион.

Есть несколько видов рыбы, идеально подходящих для здорового похудения. Американская эксперт по здоровому питанию Лиза Р. Янг дает ценные рекомендации.

Лосось

Это отличный источник нежирного белка. Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, необходимые для рациона. Омега-3 – это питательные вещества, которые дают энергию и обеспечивают надлежащую работу сердца, легких, мозга и иммунной системы.

"Эту рыбу важно употреблять тем, кто пытается похудеть, особенно потому, что эти жирные кислоты также могут помочь ускорить метаболизм", — говорит диетолог.

К тому же омега-3 также могут помочь при воспалении.

"Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами", — говорит Ли.

Омега-3 наш организм не производит сам по себе, поэтому такие важные питательные вещества следует получать с едой или витаминными добавками.

Тунец

Тунец богат питательными веществами, такими как жирные кислоты омега-3, витамин D и селен.

Селен является важным питательным веществом, необходимым нашей щитовидной железе для оптимального функционирования. Поскольку щитовидная железа отвечает за метаболизм, ее плохая работа может повлиять на нашу способность терять вес, поэтому употребление продуктов, богатых селеном, помогает худеть. Исследование показало, что повышенное потребление диетического селена привело к уменьшению жира в организме.

Янг отмечает, что тунец является очень доступным вариантом и имеет длительный срок годности, если его покупать консервированным.

Треска

Еще одна удивительная рыба, которую следует добавить в свой рацион. Содержащиеся в ней витамины и минералы помогут организму нормально функционировать. В частности, Ли отмечает, что "рыба треска имеет высокое содержание белка и низкое количество калорий и жира", а также много витамина В, который необходим нашему организму для борьбы со стрессом, создания нейромедиаторов, ускорения метаболизма и т.д.

Янг также объясняет, что треска низкокалорийна и содержит мало жира, но много белка, что делает ее очень полезной.

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Палтус

Палтус является отличным источником белка. Он содержит разнообразные питательные вещества, такие как фосфор, селен, магний и витамины B6 и B12.

В частности, было обнаружено, что витамин B12 помогает в процессе похудения. Исследование, опубликованное в Nutrients, показало, что дефицит и низкий уровень этого витамина связаны с большим накоплением жира и повышенным риском ожирения.

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Сардины

Янг говорит, что сардины обладают высоким содержанием железа, витамина D и омега-3 жиров, которые могут помочь уменьшить воспаление.

Сардины полезны для костей и сердца. Эта рыбка сытная, поэтому есть хочется реже.

"Сардины – еще один замечательный источник омега-3 жирных кислот", – отмечает Ли.

Полезные жиры уменьшают воспаление, улучшают пищеварение и подпитывают полезные кишечные бактерии для поддержания работы кишечника. Сардины также обладают низкой калорийностью и высоким содержанием белка.

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Камбала

Камбала богата витамином B12 и имеет низкое содержание калорий и жира. В этой рыбе мало насыщенных жиров, потому она идеально подходит для похудения.

ВообщесСосредоточение на продуктах с меньшим содержанием насыщенных жиров и большим содержанием полезных, ненасыщенных жиров помогает снизить абдоминальное ожирение. Это делает камбалу, как и другую рыбу в нашем списке, отличным выбором для похудения.

Итак, если вы пытаетесь добавить больше рыбы в свой рацион, чтобы похудеть, воспользуйтесь этим списком. Но помните, что способ приготовления рыбы тоже имеет значение. Если есть возможность, попробуйте приготовить рыбу на гриле или запеките, а также откажитесь от жареных блюд.

Напомним, что омега-3 могут улучшить здоровье мозга. Исследователи предоставили новые доказательства.

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