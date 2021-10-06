Лучшая рыба, которую можно есть, чтобы уменьшить воспаление в организме

Некоторые сорта рыбы известны своими противовоспалительными свойствами.
Воспаление — процесс, при котором, с одной стороны, ваш организм сигнализирует о проблеме, а с другой, если речь идет о хронической форме, приводит к серьезным заболеваниям.
По данным Harvard Health Publishing, острое воспаление возникает при травме или болезни — ваша иммунная система посылает белые кровяные тельца на помощь. Однако процесс может затянуться в ответ на недолеченные травмы, токсины в организме или избыточную массу тела.
Обработанные хлебобулочные изделия, фаст-фуд и продукты с добавлением сахара считают популярными виновниками, увеличивающими риск хронического воспаления. Но есть продукты, которые также обладают противовоспалительными свойствами.
Одними из самых полезных продуктов для борьбы с воспалением является жирная рыба.
Лучшей противовоспалительным рыбой называют скумбрию.
Что такое Омега-3 жирные кислоты
Известно, что Омега-3 жирные кислоты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, уровень холестерина и борются с воспалением. Две важнейших Омега-3 для здоровья — это ейкозапентаеновая кислота (ЕРА) и докозагексаеновая кислота (DHA), обе из которых есть в рыбе.
Скумбрия, является лучшим диетическим источником Омега-3 жирных кислот, которые, кстати, если вам не нравится этот сорт, можно восполнять рыбьим жиром, маслом криля или печенью трески.
По данным Международного журнала молекулярных наук, лосось, скумбрия, сардины, сельдь и форель содержат высокий уровень Омега-3, примерно 1-3,5 г на порцию. Омега-3 содержат и нежирные сорта рыбы, такие как треска и окунь, но их количество там намного меньше — примерно 0,1-0,3 г на порцию.
Как скумбрия уменьшает воспаление в организме
Скумбрия имеет высокое содержание Омега-3 жирных кислот всех сортов: примерно 2,5-2,6 г Омега-3 жира в порции (100 г).
Эти жирные кислоты, содержащиеся в скумбрии, уменьшают хроническое воспаление и риск серьезных заболеваний.
Одним из способов уменьшения воспаления Омега-3 является контроль над выработкой цитокинов в организме. Цитокины могут стать «воспалительными» или «противовоспалительными», и согласно исследованию, опубликованному в журнале «Питательные вещества», Омега-3 влияют на снижение уровня воспаления.
Ученые утверждают, что такие проблемы, как диабет, высокий уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и С-реактивные белки — общие воспалительные биомаркеры.
Регулярное употребление Омега-3 жирных кислот способствует снижению уровня этих биомаркеров, особенно у больных сахарным диабетом и при сердечно-сосудистых проблемах.
Международный журнал молекулярных наук обнаружил, что DHA и EPA помогают и при ишемической болезни сердца, а значит снижают смертность от сердечно-сосудистых недугов.
В материале использованы следующие источники:
- Marine Omega-3 (N-3) Fatty Acids for Cardiovascular Health: An Update for 2020
- Omega-3 Fatty Acids and Inflammatory Processes
- Omega-3 Fatty Acids Effects on Inflammatory Biomarkers and Lipid Profiles among Diabetic and Cardiovascular Disease Patients : A Systematic Review and Meta-Analysis
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