Лучшая рыба, которую можно есть, чтобы уменьшить воспаление в организме

Лучшая рыба, которую можно есть, чтобы уменьшить воспаление в организме

Некоторые сорта рыбы известны своими противовоспалительными свойствами.

Воспаление — процесс, при котором, с одной стороны, ваш организм сигнализирует о проблеме, а с другой, если речь идет о хронической форме, приводит к серьезным заболеваниям.

По данным Harvard Health Publishing, острое воспаление возникает при травме или болезни — ваша иммунная система посылает белые кровяные тельца на помощь. Однако процесс может затянуться в ответ на недолеченные травмы, токсины в организме или избыточную массу тела.

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Обработанные хлебобулочные изделия, фаст-фуд и продукты с добавлением сахара считают популярными виновниками, увеличивающими риск хронического воспаления. Но есть продукты, которые также обладают противовоспалительными свойствами.

Одними из самых полезных продуктов для борьбы с воспалением является жирная рыба.

Лучшей противовоспалительным рыбой называют скумбрию.

Что такое Омега-3 жирные кислоты

Известно, что Омега-3 жирные кислоты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, уровень холестерина и борются с воспалением. Две важнейших Омега-3 для здоровья — это ейкозапентаеновая кислота (ЕРА) и докозагексаеновая кислота (DHA), обе из которых есть в рыбе.

Скумбрия, является лучшим диетическим источником Омега-3 жирных кислот, которые, кстати, если вам не нравится этот сорт, можно восполнять рыбьим жиром, маслом криля или печенью трески.

По данным Международного журнала молекулярных наук, лосось, скумбрия, сардины, сельдь и форель содержат высокий уровень Омега-3, примерно 1-3,5 г на порцию. Омега-3 содержат и нежирные сорта рыбы, такие как треска и окунь, но их количество там намного меньше — примерно 0,1-0,3 г на порцию.

Как скумбрия уменьшает воспаление в организме

Скумбрия имеет высокое содержание Омега-3 жирных кислот всех сортов: примерно 2,5-2,6 г Омега-3 жира в порции (100 г).

Эти жирные кислоты, содержащиеся в скумбрии, уменьшают хроническое воспаление и риск серьезных заболеваний.

Одним из способов уменьшения воспаления Омега-3 является контроль над выработкой цитокинов в организме. Цитокины могут стать «воспалительными» или «противовоспалительными», и согласно исследованию, опубликованному в журнале «Питательные вещества», Омега-3 влияют на снижение уровня воспаления.

Ученые утверждают, что такие проблемы, как диабет, высокий уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и С-реактивные белки — общие воспалительные биомаркеры.

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Регулярное употребление Омега-3 жирных кислот способствует снижению уровня этих биомаркеров, особенно у больных сахарным диабетом и при сердечно-сосудистых проблемах.

Международный журнал молекулярных наук обнаружил, что DHA и EPA помогают и при ишемической болезни сердца, а значит снижают смертность от сердечно-сосудистых недугов.

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