Лучшая рыбная консерва для здоровья: полезнее и дешевле за тунец

Лучшая рыбная консерва для здоровья

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Часто игнорированные в пользу более «элитных» морепродуктов, сардины действительно являются настоящим сокровищем питательных веществ, которые по своим полезным свойствам могут смело конкурировать даже с лососем и превосходить консервированный тунец. Несмотря на их скромную внешность и распространенность в консервированном виде, эти маленькие жирные рыбки, которые коптят или варят, а затем консервируют, часто вместе с кожей и костями, как отмечают эксперты правильного питания и врачи, имеют много преимуществ для здоровья.

Питательная ценность сардин

По сравнению с консервированным тунцем, сардины, особенно в США, часто получают незаслуженную отрицательную репутацию. Однако во многих частях Европы и Азии, в том числе в Португалии и Испании, рыбные консервы, включая сардины, считаются подлинным деликатесом. Это недорогие, устойчивые к хранению морепродукты, что делает их доступным и удобным источником питательных веществ.

Их питательная ценность может отличаться в зависимости от типа сардин, способа обработки, жидкости для консервирования (масло, вода, томатный соус), добавленных ингредиентов и бренда. Однако, согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), одна порция (примерно полстакана) среднестатистических магазинных сардин в масле содержит около 200 калорий, 22 грамма белка, 13 граммов жиров, 250-350 миллиграммов натрия. При этом рыба не содержит углеводов, клетчатки и сахара.

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Богатство витаминов и микроэлементов

Сардины являются источником невероятного количества питательных веществ. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, или ЭПК, и докозагексаеновая кислота, или ДГК), которые являются критически важными для здоровья, только одна банка сардин содержит до двух граммов этих полезных жиров. Кроме того, сардины — это отличный источник витамина D, витамина B12, кальция, фосфора и селена. Они также содержат значительное количество калия, железа, цинка и холина. Консервированные сардины можно есть целиком, поскольку их кости небольшие и достаточно мягкие для легкого переваривания, что делает их еще лучшим источником кальция.

Почему нужно добавить сардины в свой рацион: польза продукта

Регулярное включение сардин в рацион может оказать всестороннее положительное влияние на организм:

Сердце здоровья. Омега-3 жирных кислот делает сардины особенно полезной пищей для сердца. Эти жиры помогают повысить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Существуют доказательства того, что более высокий уровень Омега-3 в крови связан с низшим риском сердечной недостаточности и смертельным коронарным заболеванием. Полиненасыщенные жиры также снижают АД и риск аритмий, замедляя накопление атеросклеротических бляшек в артериях.

Кости и зубы. Сардины, особенно с мягкими костями, являются богатым источником кальция — только одна банка обеспечивает около 50% суточной потребности. Кальций является фундаментальным для роста и развития костей, а витамин D, магний и фосфор, также содержащиеся в рыбе, способствуют формированию крепких костей.

Функции мозга и настроение. Омега-3 жирные кислоты являются важным компонентом клеток мозга, влияя на нейромедиаторные системы, в частности серотонин. Достаточное количество этих жиров в организме является одним из важнейших условий когнитивного здоровья, улучшая обучаемость, память и внимание. Они также связаны с улучшением психического здоровья, помогая при депрессии и тревоге, а также снижая риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Контроль веса и метаболизма. Диетологи отмечают, что сардины следует есть людям, стремящимся избавиться от лишнего веса. Это низкокалорийный источник белка (более 20 граммов на банке), помогающий поддерживать чувство сытости и наращивать сухую мышечную массу, что способствует похудению. Употребление сардин может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и ускорить метаболизм, поскольку полезные жиры и белки замедляют всасывание сахара.

Здоровье кожи. Жиры, содержащиеся в сардинах, играют немаловажную роль для клеток кожи. Они снимают воспалительные процессы и придают коже здоровый вид. Сардины и другие жирные сорта рыбы являются основным продуктом средиземноморской диеты , которая, как было доказано, оказывает противовоспалительное и укрепляющее действие на кожу.

Здоровье щитовидной железы. Консервированные сардины богаты селеном, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы.

Беременность и грудное вскармливание. Сардины обеспечивают важные питательные вещества во время этих периодов, включая Омега-3, железо и холин, поддерживающие развитие мозга ребенка, согласно данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

На что обратить внимание: потенциальный вред и выбор сардин

Сардины в целом безопасны для большинства людей, за исключением тех, кто страдает аллергией или чувствительностью к рыбе. Если у вас есть опасения, проконсультируйтесь с врачом.

Рыба часто содержит незначительное количество ртути из воды, попадающей в организм при питании. При определенных уровнях ртуть может быть токсична для взрослых или вредна для беременных женщин и маленьких детей. Однако, сардины — одна из рыб с самым низким содержанием ртути. По данным FDA, средняя концентрация ртути в сардине составляет 0,013 частей на миллион по сравнению с консервированным светлым тунцем — 0,12 частей на миллион и тунцом-альбакором — 0,35 частей на миллион.

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Единственное, что вызывает беспокойство в консервированных сардинах, — это соль, поскольку некоторые сорта содержат много натрия. Употребление такой рыбы как сардины является важной частью здорового питания, но, как и в случае с любой пищей, ключевым моментом является умеренность.

Какая разновидность сардины в консерве самая полезная

Существует много разновидностей консервированных сардин, которые могут быть упакованы в воде, оливковом масле, растительном масле или томатном соусе.

Употребление такой рыбы как сардины является важной частью здорового питания, но, как и в случае с любой пищей, ключевым моментом является умеренность. Учитывая их доступность, универсальность и значительные преимущества для здоровья, сардины несомненно заслуживают места в вашем рационе.