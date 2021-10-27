Лучшая специя, которую можно употреблять, чтобы уменьшить воспаление в организме

Лучшая специя, которую можно употреблять, чтобы уменьшить воспаление в организме

Все о куркуме и куркумине.

Если вы заглянете в свой кухонный шкафчик со специями, вы, вероятно, найдете корицу, сушеный орегано и, возможно, даже измельченный кайенский перец. Но есть ли там куркума?

Куркума обладает многими противовоспалительными свойствами. Специю считают неотъемлемой частью аюрведической медицины. Куркума поможет улучшить когнитивную функцию и даже отсрочить начало нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Специя способна бороться с воспалениями

Основной активный ингредиент куркумы под названием куркумин – это то, что придает специи способность бороться с воспалениями.

Авторы исследования 2018 года, опубликованного в журнале Advances in Nutrition, предполагают, что добавление куркумина в рацион может помочь «предотвратить ускоренное ухудшение когнитивных функций», предотвращая хроническое воспаление.

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Однако чтобы правильно активировать эти противовоспалительные свойства, вам нужно будет есть куркумин с черным перцем.

В одном из обзоров исследования 2017-го отметили, что основной активный компонент черного перца, пиперин, был связан с увеличением биодоступности куркумина на 2000%. Другими словами, если черный перец сочетать с куркумой, это повышает способность организма усваивать полезные вещества специй.

Поэтому в следующий раз, когда будете готовить карри или добавлять куркуму к в плов, обязательно посыпьте и щепотку черного перца. Так вы можете увеличить биодоступность куркумина и дать вашему организму больше шансов бороться с воспалением.

Также используйте приправу в овощных блюдах - гарнирах к мясу.

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