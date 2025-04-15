Лучшая специя к кофе: гастроэнтеролог добавляет его каждый день для здоровья и вкуса

Лучшая специя к кофе

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Известный врач-гастроэнтеролог, автор книги «Улинарная книга с клетчаткой» Уилл Булсевич поделился своим мнением о лучшей специи для утреннего кофе.

Он считает, что именно корица не только прекрасно сочетается с кофейным напитком, но и обладает рядом полезных свойств для человеческого организма, которые выгодно отличают ее от других популярных добавок, таких как кардамон, имбирь и мускатный орех.

Почему именно корица, а не другие специи

По мнению врача, корица является оптимальным выбором среди других специй, обычно добавляемых к кофе. Он объясняет это тем, что сладковато пряный вкус корицы удачно балансирует горечь кофе, создавая более гармоничный вкусовой профиль.

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В отличие от, например, кардамона, который может добавить кофе более интенсивный, несколько «врачебный» привкус или имбиря, который имеет выраженную остроту, корица является более универсальной и мягкой добавкой. Мускатный орех, хотя и имеет приятный теплый аромат, может быть слишком насыщенным для некоторых людей, тогда как корица придает кофе легкую сладость и глубину.

Польза корицы для пищеварения и не только

Корица не только обладает приятным согревающим ароматом, но и способна оказывать положительное влияние на определенные аспекты здоровья. Гастроэнтеролог особенно подчеркивает, что корица может оказать благоприятное влияние на пищеварительную систему. Эта специя способна помочь уменьшить газообразование и ощущение вздутия после употребления кофе, что может быть актуально для людей с чувствительным пищеварением.

Корица обладает и другими потенциальными полезными свойствами:

Ее связывают со способностью улучшать чувствительность к инсулину, что может быть полезно для контроля уровня сахара в крови.

Корица является источником антиоксидантов, помогающих защищать клетки организма от повреждения.

Существуют данные о ее противовоспалительных свойствах.

Как лучше добавлять корицу к кофе

Врач советует добавлять небольшое количество молотой корицы непосредственно в чашку с кофе или во время его приготовления. По его мнению, даже небольшая порция этой специи может доставить как вкусовое удовольствие, так и потенциальную пользу для здоровья.

Для тех, кто стремится к еще более насыщенному вкусу и дополнительной пользе, врач Булсевич рекомендует обратить внимание на тыквенные специи — ароматное сочетание корицы, имбиря, мускатного ореха и гвоздики. Этот вкус, хорошо знакомый поклонникам осенних кофейных напитков из кафе, легко воспроизвести в домашних условиях, не дожидаясь наступления осени. Пряной домашний кофе с этими специями может стать отличным дополнением к кофе в любое время года.

Кроме того, доктор Булсевич поделился своим личным фаворитом — трио из корицы, куркумы и имбиря, назвав это сочетание просто чудом. Он также отметил, что добавление небольшого количества соевого молока может сделать этот напиток особенно нежным. Именно такое сочетание специй богатым источником антиоксидантов и может способствовать уменьшению воспалительных процессов в организме, поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и облегчению пищеварения.