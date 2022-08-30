Лучшая йогуртовая комбинация для предотвращения старения ваших костей: диетологи советуют

Йогурт – одно из тех блюд, которыми можно наслаждаться в любое время суток; например, сытный завтрак, привлекательная полуденная закуска или даже вкусный десерт.

Несмотря на то, что йогурт может быть простым по вкусу, вы можете добавлять к нему другие ингредиенты, чтобы сделать его более питательным. Поскольку йогурт богат питательными веществами, укрепляющими кости, такими как кальций и витамин D, он полезен для защиты хрупких костей.

Выбирайте то, что подчеркнет достоинства йогурта. Рассмотрите, например, чернослив.

Медики говорят, что йогурт в сочетании с черносливом может укрепить кости.

Недавние исследования показали: ежедневное употребление небольшого количества чернослива (сушеные сливы без добавления сахара) полезно для поддержания крепости костей. Чернослив содержит калий, магний и витамин К, а также другие биоактивные соединения, которые, как известно, предотвращают потерю костной массы.

Фото: aif.ru

Как употреблять йогурт с черносливом

Диетологи предлагают добавлять тушеный чернослив в миску с натуральным йогуртом. Подсластите медом, добавьте корицу по вкусу.

Если вы не любите чернослив, попробуйте другой вариант.

Многие фрукты содержат питательные вещества, необходимые для формирования костей, такие как калий, магний и витамин С, и их связывают с предотвращением переломов скелета.

Прослойте обычный йогурт свежими или замороженными фруктами, которые есть у вас под рукой, например клубникой, бананами, черникой, киви или ананасами. Посыпьте хрустящей цельнозерновой гранолой или другими орехами или семенами, чтобы обеспечить дополнительный белок и магний.

Добавление любого из этих ингредиентов можно смешать в полосе.

Также читайте Чернослив предотвращает сердечный приступ: новые факты о пользе сушеной сливы

Также врачи рекомендуют добавлять свежий или замороженный шпинат в свой йогурт, чтобы получить дополнительное количество витаминов А, С, К, витаминов группы В, кальция, калия и магния.

Йогурт – это универсальная пища. Вы можете найти его в многочисленных вариантах. Как и многие молочные продукты, определенные марки йогурта могут быть отличным источником кальция. Кроме того, они обогащены протеином и другими питательными веществами, укрепляющими кости.

Белок, в частности, является макроэлементом, который важен для поддержания здоровья как костей, так и мышц. Поскольку мышцы оказывают глубокое влияние на кости, питательные вещества, поддерживающие мышцы, также поддерживают кости, и наоборот.

Такой йогурт как греческий имеет высокое содержание белка. Между тем, йогурты на растительной основе являются хорошими вариантами для здоровья костей, если их обогатить витамином D и кальцием.

Также читайте Рецепт тушеной капусты с черносливом: как приготовить вкусное и бюджетное блюдо

На этом преимущества йогурта не заканчиваются...

Йогурт уникален тем, что он содержит "хорошие бактерии", помогающие поддерживать баланс и разнообразие бактерий в вашем кишечнике.

Доказано, что эти полезные бактерии поддерживают здоровье костей и иммунологическое здоровье среди других преимуществ для здоровья.

Кишечные бактерии помогают переваривать пищу, уничтожать вредные микроорганизмы и даже могут производить витамины.

Микробиом кишечника изучался как потенциальный регулятор здоровья костей.

Исследователи связали содержащиеся в йогурте пробиотики с улучшением баланса кальция и уменьшением потери костной массы.

Как иначе предотвратить старение костей

Предоставляем продукты, рекомендованные Фондом здоровья костей и остеопороза, а также Диетические рекомендации для американцев:

Молочные продукты (например, нежирное молоко и йогурт)

Рыба (например, консервированные сардины и лосось)

Фрукты и овощи

Бобовые

Пища, обогащенная кальцием и витамином D (такие как молоко, соевые продукты, соки и цельнозерновые каши)

Эти продукты содержат питательные вещества, которые, как было показано, приносят пользу костно-мышечной системе. Это включает в себя белок, витамины A, C, D и K, витамины группы B, кальций, магний и калий.

Читайте также: