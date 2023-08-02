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Лучшее время для завтрака, чтобы снизить риск диабета

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Лучшее время для завтрака, чтобы снизить риск диабета

Лучшее время для завтрака, чтобы снизить риск диабета. / Фото: Pexels

Испанские исследователи назвали идеальное время для завтрака, чтобы снизить риск диабета.

Завтрак – один из важнейших приемов пищи за день. Недавнее исследование, в котором приняло участие более 100 000 человек, показало, что завтрак до 9 утра уменьшает риск развития диабета 2 типа на 59%.

Об этом говорится в статье Huffpost.

Генетика, физическая активность и здоровое питание играют немаловажную роль в риске развития диабета. Однако исследование Барселонского института глобального здравоохранения отмечает еще один важный фактор: в какое время дня вы едите.

"Завтрак может помочь людям с диабетом более эффективно поддерживать баланс глюкозы в крови и предотвращать высокий уровень глюкозы в крови. Кроме того, завтрак может помочь контролировать вес, если общее количество калорий, которые вы потребляете в течение дня, не превышает норму", — отметили ученые.

В исследовании также говорится, что ужинать стоит до 7 вечера. Люди, принимавшие участие в эксперименте и ели после 22:00, имели повышенный риск развития диабета 2 типа. Кроме того, на уровень риска влияет количество приемов пищи в течение дня. Люди, евшие пять или более раз в день, ассоциировались с меньшей заболеваемостью.

"Некоторые исследования показали, что толерантность к глюкозе снижается в вечерние часы как у здоровых людей, так и у тех, кто страдает сахарным диабетом, что подтверждает рекомендации есть больше углеводов во время ранних приемов пищи, таких как завтрак, и меньше углеводов вечером".

Напомним, ранее мы писали, какие продукты усиливают запах пота, и какие продукты помогут избавить от неприятного запаха тела.

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Дата публикации
Просмотры
640
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